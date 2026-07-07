Sarı kırmızılılar 22 yaşındaki genç oyuncuyu kiralamak istemeyen Burnley’e bu defa 22 milyon avroluk mecburi satın alma opsiyonlu yeni bir teklif sundu...

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley’de forma giyen Lesley Ugochukwu için girişimlerini hızlandırdı. Scout ekibinin tavsiyesi ve Okan Buruk’un onay vermesiyle oyuncu için harekete geçen sarı kırmızılıların kiralama teklifi kabul görmemişti. Ancak yönetim Türkiye’ye gelmeyi çok isteyen Fransız futbolcu için bu defa da 2 milyon avro kiralama, 22 milyon avro da satın alma opsiyonlu yeni bir teklifte bulundu.

ÇİFT YÖNLÜ OYUNCU

Transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydedilirken, taraflar arasındaki temasların sürdüğü ifade edildi. Henüz 22 yaşında olan ve gelecek vadeden isimler arasında gösterilen 1,90 m boyundaki Lesley Ugochukwu’nun da kariyerini Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir takımda sürdürmek istediği için transferi çok istediği belirtildi. Oyuncu ve kulübüyle görüşmeleri Roland Sallai’nin menajerinin yürüttüğü öğrenildi. Okan Buruk, fizik kalitesi ve çift yönlü oyun tarzıyla Lesley’i takımında görmeyi çok istiyor.

11’İN DEĞİŞMEZİ

Geride kalan sezonda Burnley’de 38 maçın 35’ine ilk on birde başlayan Lesley Ugochukwu, istikrarıyla öne çıktı. 22 yaşındaki ön libero bu maçlarda üç gol atarken bir de asist yaptı.

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