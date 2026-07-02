Anadolu Ajansı
Galatasaray'dan ayrıldı, Amedspor'a imzayı attı
Süper Lig'in yeni takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray altyapısından yetişen Berk Kızıldemir'i transfer etti.
Özetle DinleGalatasaray'dan ayrıldı, Amedspor'a imzayı attı
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Spor 2 dk önce
Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Berk Kızıldemir'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.
- Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'e yükseldi.
- Kulüp, Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Berk Kızıldemir 20 yaşında ve sağ kanat pozisyonunda görev yapıyor.
- Genç oyuncu Galatasaray altyapısında yetişti.
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Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, genç oyuncu Berk Kızıldemir'i kadrosuna kattı.
KIZILDEMİR İLE 3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamada, sağ kanat mevkisinde görev alan 20 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray altyapısında yetişen, sağ kanat pozisyonunda görev yapan 20 yaşındaki genç oyuncu Berk Kızıldemir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Berk Kızıldemir'e kulübümüze hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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