Yılın ilk 6 ayında Türkiye’nin NATO üyesi ülkelere ihracatı 68,4 milyar dolara ulaştı. İhracatın yaklaşık yüzde 57’si NATO ülkelerine yapılırken, ihracatta ilk sırayı 17,7 milyar dolarla otomotiv sektörü aldı.

Türkiye’nin NATO ülkeleriyle ekonomik ilişkisi savunma sanayisinin ötesine geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, yılın ilk 6 ayında Türkiye’nin NATO üyesi ülkelere ihracatı 68,4 milyar dolara ulaştı. İhracatın yaklaşık yüzde 57'si NATO ülkelerine yapılırken savunma ve havacılığın yanı sıra otomotiv, kimya, elektrik-elektronik, hazır giyim, demir-çelik, makine ve tekstil gibi sanayinin ana sektörlerinde de Türkiye’nin en büyük müşterisi konumuna geldi.

Türkiye'nin ihracatında NATO damgası! Her 10 dolarının 6'si müttefik ülkelere

SANAYİ İHRACATININ OMURGASI NATO

NATO ülkelerine yapılan ihracatta ilk sırayı 17,7 milyar dolarla otomotiv sektörü aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri 8,2 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon 5,8 milyar dolar, elektrik ve elektronik 5,3 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller ise 4,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısında savunma ve havacılık sanayisinin toplam ihracatı ise 4,7 milyar dolar oldu. Böylece otomotivden elektroniğe, kimyadan tekstile kadar Türkiye'nin üretim gücünü oluşturan sektörlerde NATO ülkeleri en büyük ihracat pazarı oldu.

Türkiye'nin ihracatında NATO damgası! Her 10 dolarının 6'si müttefik ülkelere

OTOMOTİVDE PAY YÜZDE 85'E YAKLAŞTI

Sektörlerin toplam ihracatı içinde NATO pazarının ağırlığı da dikkat çekti. Otomotiv ihracatının yaklaşık yüzde 85'i NATO ülkelerine yapılırken, hazır giyim ve konfeksiyonda bu oran yüzde 73'e yaklaştı. Demir ve demir dışı metallerde NATO'nun payı yüzde 66, elektrik-elektronikte yüzde 58, kimyada ise yüzde 48 seviyesinde gerçekleşti. Veriler, NATO ülkelerinin yalnızca savunma sanayisinde değil, Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesini taşıyan birçok sektörde de Türk sanayisinin en önemli ihracat pazarı olduğunu gösterdi.

HER 10 DOLARLIK İHRACATIN 6 DOLARI NATO'YA

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı NATO ülkeleri arasında Almanya 8,3 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 7,5 milyar dolarla ABD, 7,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 6,3 milyar dolarla İtalya ve 5,5 milyar dolarla Fransa izledi. İspanya, Romanya, Hollanda, Polonya ve Bulgaristan da öne çıkan NATO pazarları arasında yer aldı. İlk beş NATO ülkesine yapılan ihracat 40,7 milyar dolara ulaşırken, Avrupa'daki NATO üyeleri otomotiv, hazır giyim, tekstil, makine ve metal sanayisinde; ABD ise savunma, makine, kimya ve yüksek katma değerli ürünlerde öne çıktı. Böylece Türkiye'nin ihracatının yaklaşık her 10 dolarının 6 doları NATO ülkelerine gerçekleştirildi.

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