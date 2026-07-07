Kur’ân ile dalga geçen şarlatana sahip çıkan İyi Parti’nin medya yüzlerinden Ebru Çelik, namaz kılanlar için ‘yalancı ve haram yiyen’ dedi. İçerik üreticisi Yasemin Yapanar da Müslümanları “Çocuk istismarcısı ve orman kundakçısı” olarak niteledi.

Son bir haftadır 28 Şubat’ı aratmayan İslam’a yönelik hadsiz provokasyonlar Türkiye gündemini işgal ediyor. Nefret içeren islamofobik saldırılara her gün yeni bir örnek yaşanıyor. Son olarak İyi Parti Muğla Medya Tanıtım Başkanı Ebru Çelik, namaz kılanların “yalancı ve haram yiyen insanlar” olduğunu ima eden bir paylaşım yaptı. Hadsiz Çelik, “Namaza başlamak istiyorum ama ne haram yemesini biliyorum ne yalan söylemesini” karalamasında bulundu.

Kur’an-ı kerime yönelik ifadeleri sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Deniz Göktaş’a destek açıklamasında bulunan Yasemin Yapanar, sosyal medya hesabından yayımladığı video Müslümanlara kin kustu. Yasemin Yapanar, “Bizim başımıza gelen bütün kötülükler dinciler yüzünden gelmiyor mu? Ormanlarımızı yakanlar, hayvanlarımızı öldürenler, kadınlarımıza şiddet uygulayanlar, çocukları istismar edenler, ülkeyi soyanlar hep dinciler değil mi?” ifadelerini kullandı. Yapanar, sosyal medyada bu sözlerine gösterilen sert tepkiler üzerine de “Ben de dindarım” diyerek özür videosu yayınladı.

Müslüman ülkesinde İslamofobik saldırılar! İyi Partili Çelik, İslam’a ve inananlara hakaret yağdırdı

NEFRET SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMASI İSTENDİ!

Öte yandan İzmir'in Seferihisar ilçesi Ürkmez İpekkum Plajı'nda yaşlı bir kadın, başörtülü anne ile kızına sözlü saldırılarda bulunmuştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının anne ve kıza yönelik "Defol git" ve "Sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaret ettiği ve bir sandalyeyi tutup şiddetle yere fırlattığı anlar yer aldı. Annenin korkudan eşyalarını toplayarak plajdan ayrılmaya çalıştığı görüntüler üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İ.A., "nefret ve ayrımcılık" suçundan tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.





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