Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadeleri nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş'a destek videosu çeken Yasemin Yapanar isimli bir şahıs, ülkedeki şiddet, istismar ve yolsuzluk gibi suçların sorumlusu olarak Müslümanları hedef gösterdi. Sosyal medyada infiale neden olan bu ağır ithamlar büyük tepki topladı. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından geri adım atan Yapanar, yeni bir video yayınlayarak "Ben de dindarım, sözüm dini kötü amellerine alet edenlereydi" diyerek özür diledi.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanan Deniz Göktaş'a yönelik yankılar sürmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya platformları üzerinden bir video yayımlayan Yasemin Yapanar isimli bir şahsın, Göktaş'a destek amacıyla yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Yayımladığı videoda Müslümanları hedef alan Yapanar, toplumda infiale neden olan çeşitli suçların ve olumsuzlukların kaynağı olarak dini hassasiyetleri olan insanları gösterdi.

SKANDAL SÖZLER

Yapanar'ın videoda sarf ettiği ve doğrudan suçlayıcı nitelik taşıyan sözleri ise tepkilerin odak noktası oldu. Ülkedeki orman yangınlarından hayvan katliamlarına, kadına yönelik şiddetten çocuk istismarına ve yolsuzluklara kadar pek çok ağır suç ve toplumsal sorunu tek bir kesime mal eden Yapanar, videoda "Bizim başımıza gelen bütün kötülükler dinciler yüzünden gelmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Yapanar'ın belirli bir kesimi toplumsal suçların tamamından sorumlu tutan ve ağır ithamlar içeren bu ifadeleri, çok sayıda kullanıcının sert tepkisine neden oldu.

TEPKİLER SONRASI ÇARK ETTİ

Yasemin Yapanar çok sayıda tepkiyle karşılaşınca, "Ben de dindarım" açıklaması yaparak özür videosu yayınladı. Yapanar, çark ettiği son videoda şunları söyledi:

"Ben kendim zaten dindar bir insanım. Ben zaten bir yol yürüyorum kendimce. Benim videomu yarıda kestiğin zaman sanki ben bütün dindarlara laf ediyormuşum gibi algılanmış. Halbuki benim laf ettiğim dini kötü amellerine kullanan insanlardı."

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