Çirkinliği sahiplendiler! Adliyeye gidip Deniz Göktaş'a arka çıktılar
Kur’ân-ı kerim ile alay eden şaklaban ‘stand-up’çı Deniz Göktaş tutuklandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adliyeye kadar giderek Göktaş’a sahip çıktı. Bazı sanatçılar ve sol görüşlü dernekler de ‘şaklaban’ın bırakılması için eylem yaptı.
- Deniz Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kur’ân-ı kerim ile başörtülülere hakaret ve küfür” etmek suretiyle “halkın büyük bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçlarından tutuklandı.
- Göktaş ifadesinde gösterisindeki bütün çirkin söylemleri reddederek “Kimseyi incitmek gibi bir amacım yoktu” dedi.
- Sanat dünyası ve hukuk derneklerinden birçok kesim Deniz Göktaş’a destek vererek salıverilmesini istedi.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Göktaş’a destek vermek için adliyeye gitti ancak protesto edildi.
- Deniz Göktaş’ın babası Kemal Göktaş'ın THKO mensubu olduğu ve 1980 Çorum olaylarında provokatörlük yaptığı ortaya çıktı.
Sözde komedyen Deniz Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kur’ân-ı kerim ile başörtülülere hakaret ve küfür” etmek suretiyle “halkın büyük bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçlarından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Komedyen Deniz Göktaş'ın babası bakın kim çıktı! Karanlık geçmişi deşifre oldu
Göktaş ifadesinde gösterisindeki bütün çirkin söylemleri reddederek “Kimseyi incitmek gibi bir amacım yoktu” dedi.
Milletin değerlerine saygı duymayan hukuk derneklerinden sanat dünyasına kadar birçok kesim yine bilindik bir hareket ile Deniz Göktaş’a kol kanat gerdi. Peş peşe açıklamalar yayımlayan sanatçılar ve hukukçular Deniz Göktaş’ın salıverilmesini istedi.
ÇİRKİNLİĞİ SAHİPLENDİLER
Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da adliyeye giderek Göktaş’a destek vermek istedi. Ancak adliyede beklemediği bir şekilde protesto edilince neye uğradığını şaşırdı.
BABASI PROVOKATÖR ÇIKTI
Öte yandan, Göktaş’ın gösterilerinde “devrimci” diyerek övdüğü babası Kemal Göktaş’ın terör örgütü Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) mensubu olduğu, 1980 Çorum olaylarında provokatörlük yaptığı ortaya çıktı. Kemal Göktaş'ın Çorum’da polis memuru Muzaffer Yeşilyurt’un şehit edildiği olaya karıştığı ve tutuklandığı belirlendi.