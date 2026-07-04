Kur’ân-ı kerim ile alay eden şaklaban ‘stand-up’çı Deniz Göktaş tutuklandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adliyeye kadar giderek Göktaş’a sahip çıktı. Bazı sanatçılar ve sol görüşlü dernekler de ‘şaklaban’ın bırakılması için eylem yaptı.

Sözde komedyen Deniz Göktaş, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kur’ân-ı kerim ile başörtülülere hakaret ve küfür” etmek suretiyle “halkın büyük bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçlarından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Çirkinliği sahiplendiler! Adliyeye gidip Deniz Göktaş'a arka çıktılar

Göktaş ifadesinde gösterisindeki bütün çirkin söylemleri reddederek “Kimseyi incitmek gibi bir amacım yoktu” dedi.

Milletin değerlerine saygı duymayan hukuk derneklerinden sanat dünyasına kadar birçok kesim yine bilindik bir hareket ile Deniz Göktaş’a kol kanat gerdi. Peş peşe açıklamalar yayımlayan sanatçılar ve hukukçular Deniz Göktaş’ın salıverilmesini istedi.

Çirkinliği sahiplendiler! Adliyeye gidip Deniz Göktaş'a arka çıktılar

ÇİRKİNLİĞİ SAHİPLENDİLER

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da adliyeye giderek Göktaş’a destek vermek istedi. Ancak adliyede beklemediği bir şekilde protesto edilince neye uğradığını şaşırdı.

Çirkinliği sahiplendiler! Adliyeye gidip Deniz Göktaş'a arka çıktılar

BABASI PROVOKATÖR ÇIKTI

Öte yandan, Göktaş’ın gösterilerinde “devrimci” diyerek övdüğü babası Kemal Göktaş’ın terör örgütü Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) mensubu olduğu, 1980 Çorum olaylarında provokatörlük yaptığı ortaya çıktı. Kemal Göktaş'ın Çorum’da polis memuru Muzaffer Yeşilyurt’un şehit edildiği olaya karıştığı ve tutuklandığı belirlendi.

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