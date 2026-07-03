Gösterisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp Kur'an-ı Kerim'e dil uzatan Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. "Cumhurbaşkanını aşağılama niyetim yoktu" diyen Göktaş, "Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm" ifadelerini kullandı.

Harbiye gösterisini Youtube'da yayınlayan Deniz Göktaş hakkında, videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine 3 gün önce soruşturma başlatılmıştı.

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DİNİ DEĞERLERİ MİZAH MALZEMESİ YAPTI

"Cumhurbaşkanına hakaret" ile "Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamalarının ardından Göktaş, dün İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Emniyete götürülen Göktaş'ın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"AŞAĞILAMAK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Göktaş, ifadesinde şu ifadelere yer verdi: "Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat otokrat gibi bir kelimedir sadece, gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum.

Kur'an-ı Kerim'e dil uzatan Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı! Savcılıkta çark etti

"MEAL TARTIŞMALARINA ATIF OLARAK SÖYLEDİM"

Burada yapılan paylaşımlar benim tarafımdan yapılan paylaşımlardır. Soruşturmaya konu olan video paylaşımında yer alan kişi benim bu benim 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda yapmış olduğum stand-up gösterisine ait bir video paylaşımıdır. Şahsım tarafından bahse konu Youtube kanalına yüklenerek paylaşımı yapılmıştır. Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir. Tarafıma yöneltilen ‘Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama’ kastım kesinlikle yoktur, bu gösteri benim yaklaşık 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğum bir gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci bu gösterimi izlemiştir ve hiç birisinden bu kısma dair incindiklerine dair bir şikayet gelmemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş yada popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. ‘Çeviride sorun var’ cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm"

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