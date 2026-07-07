Tarım ve Orman Bakanlığı, AB'nin insan sağlığı açısından riskli bulduğu bazı tütsü aroma vericileri için Türkiye'de de kademeli yasak takvimini devreye aldı. Düzenleme kapsamında bu maddelerin kullanımı, ürün gruplarına göre 1 Ekim 2026 ve 1 Ekim 2027'de sona erecek.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) bazı gıdalarda kullanılan tütsü aroma vericilerinin güvenlik değerlendirmeleri sonucunda, ürünlerin güvenirliliğinin bilimsel anlamda ortaya konulamadığına karar verdi.

Yapılan risk değerlendirmelerinde insan sağlığına zararlı bulunması sebebiyle bazı tütsü aroma vericiler, AB pazarında satılan gıdalarda kullanılmasına izin verilen maddelerin yer aldığı merkezi sicil sisteminden çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı da AB’nin bu kararının Türkiye’de de uygulanmasına yönelik bir takvim belirledi.

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Bakanlığın sektör temsilcilerine gönderdiği yazıda, Avrupa Birliği mevzuatında yer alan tütsü aroma vericilerine ilişkin düzenlemelerin, Türkiye’deki mevzuata doğrudan aktarılmamış olmakla birlikte bu ürünlere ilişkin ithalat işlemleri ile resmî kontrollerde AB düzenlemeleri ve uygulamalarının referans alındığına dikkat çekildi. Buna göre, söz konusu aroma vericilerin et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri (peynir dâhil), işlenmiş balıkçılık ve su ürünleri ile balık yumurtası kategorilerinde kullanımı açısından 1 Ekim 2027’ye, diğer gıda kategorilerinde kullanımı açısından ise 1 Ekim 2026’ya kadar izin verilecek.

Bu tarihlerden sonra söz konusu ürünlerin yeniden işlenmesi, başka bir gıdanın üretiminde bileşen olarak kullanılması veya yeniden üretilmesine müsaade edilmeyecek.

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