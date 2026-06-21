Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'in bazı yörelerinde reçel ve benzeri ürünlerde kullanılan 'orman gülü' (komar) bitkisi için uyarıda bulundu. Bakanlık, bu bitkiyi içeren ürünlerin satın alınmaması ve tüketilmemesi gerektiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, halk arasında "komar" veya "orman gülü" olarak bilinen Rhododendron türlerinin gıda amaçlı kullanımına ilişkin önemli bir uyarı yayımladı.

Açıklamada, doğada yetişen her bitkinin güvenle tüketilemeyeceğine dikkat çekilerek, bir bitkinin doğal olması veya yöresel olarak kullanılıyor olmasının tek başına gıda güvenliği açısından yeterli olmadığı vurgulandı.

GÜVENİLİRLİĞİNE DAİR RESMİ DEĞERLENDİRME YOK

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde hazırlanan "Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Listesi" ile Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği'nde orman gülü türlerinin yer almadığı belirtilen açıklamada, söz konusu bitkinin güvenilirliğine ilişkin resmi bir değerlendirme bulunmadığı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Bu ürünlerden uzak durun

ŞURUP, REÇEL VE ÇAYLARI ÜRETİLİYOR

Bakanlık, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve bilimsel kaynaklardaki verilerin incelenmesi sonucunda orman gülünün güvenli bir gıda olarak değerlendirilmediğini belirterek, içeriğinde komar çiçeği bulunan reçel, şurup, macun ve çay gibi ürünlerin satın alınmaması ve tüketilmemesi çağrısında bulundu.

Yetkililer ayrıca, şüpheli ürün veya satışlarla karşılaşan vatandaşların, Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması'ndaki "Çek-Gönder" özelliği üzerinden fotoğraf ve konum bilgisi ekleyerek ihbarda bulunabileceklerini bildirdi

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