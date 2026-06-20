2026 FIFA Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında kalan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ilk iki maçında aldığı sonuçların ardından turnuvaya veda etti. Futbolseverler ise alınan mağlubiyetin ardından ''Türkiye-ABD maçı ne zaman, Türkiye ABD'yi yenerse gruptan çıkma ihtimali var mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Paraguay'a da 1-0 yenilen ay-yıldızlı ekip, son maçlar oynanmadan üst tur umutlarını tüketti. Şimdi gözler Amerika ile oynanacak son grup karşılaşmasına çevrildi.

2026 FIFA Dünya Kupası, tarihindeki en kapsamlı format değişikliklerinden biriyle düzenleniyor. Turnuvada 48 takım mücadele ediyor ve ekipler dörderli 12 gruba ayrılıyor. Grup aşamasının ardından her grubun ilk iki sırasında bulunan toplam 24 takım doğrudan son 32 turuna yükseliyor. Kalan 8 kontenjan ise grup üçüncüleri arasında oluşturulan genel sıralama sonucunda belirleniyor. Peki, Türkiye-ABD maçı ne zaman, Türkiye ABD'yi yenerse gruptan çıkma ihtimali var mı? Türkiye üçüncü olabilir mi?

Türkiye-ABD maçı ne zaman, Türkiye ABDyi yenerse gruptan çıkma ihtimali var mı?

TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran saat 05.00'te ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Turnuvaya veda eden milliler, grup aşamasındaki son karşılaşmasında prestij mücadelesi verecek.

Türkiye-ABD maçı ne zaman, Türkiye ABDyi yenerse gruptan çıkma ihtimali var mı?

TÜRKİYE ABD'Yİ YENERSE GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİ VAR MI?

2026 Dünya Kupası'nda grup liderleri ve ikincilerinin yanı sıra en iyi sekiz grup üçüncüsü de son 32 turuna yükseliyor. Fakat Türkiye ilk iki maçında Avustralya ve Paraguay'a mağlup olduğu için zorlu bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

Milliler son maçta ABD'yi mağlup ederek 3 puana ulaşsa bile gruptan çıkma şansı yok. Çünkü Türkiye puan eşitliği yaşanabilecek Paraguay ve Avustralya karşısında oynadığı maçları kaybetti. FIFA'nın grup aşaması eşitlik kriterlerinde ilk olarak (ikili averaj) takımların kendi aralarındaki maçlar dikkate alındığı için Türkiye muhtemel puan eşitliklerinde rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Türkiye-ABD maçı ne zaman, Türkiye ABDyi yenerse gruptan çıkma ihtimali var mı?

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ OLABİLİR Mİ?

FIFA'nın resmi turnuva talimatlarında puan eşitliği halinde öncelikle eşit puandaki takımların kendi aralarında oynadıkları maçlardan elde ettikleri puan, ardından ikili averaj ve atılan gol sayısı dikkate alınıyor.

Bu nedenle Türkiye'nin ABD'yi yenerek 3 puana ulaşması halinde Avustralya-Paraguay maçını kaybeden takım da 3 puanda kalabilir.

Türkiye her iki rakibine de mağlup olduğu için ikili averajda geride kalacak ve onların önüne geçemeyeceği için üçüncü olamaz.



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