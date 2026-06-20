Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavında Paraguay ile karşı karşıya geldi. San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan müsabaka, Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım'ın karşılaşmalara devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Türkiye (Milli takım) 2026 Dünya Kupası’ndan elendi mi?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti almıştı. Turnuvadaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki ikinci sınavında Paraguay ile karşı karşıya geldi. Bu maçtan alınan sonuç ile birlikte Türkiye'nin turnuvadaki yoluna devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Türkiye 2026 Dünya Kupası'ndan elendi mi?

Türkiye (Milli takım) 2026 Dünya Kupası’ndan elendi mi? ABD maçı oynanacak mı? Dünya Kupası D grubu puan durumu

TÜRKİYE DÜNYA KUPASINDAN ELENDİ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti. Turnuvadaki ilk maçında da Avustralya'ya 2-0 yenilen ay-yıldızlılar, grup aşamasında Dünya Kupası'na veda etti.

Türkiye (Milli takım) 2026 Dünya Kupası’ndan elendi mi? ABD maçı oynanacak mı? Dünya Kupası D grubu puan durumu

ABD MAÇI OYNANACAK MI?

Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da Los Angeles'ta lider ABD ile oynayacak. ABD ile oynanacak son grup karşılaşması formalite maçı olacak.

D GRUBU PUAN DURUMU

D Grubu'nda ilk maçların tamamlanmasının ardından son hafta öncesi puan tablosu şekillendi.

Türkiye (Milli takım) 2026 Dünya Kupası’ndan elendi mi? ABD maçı oynanacak mı? Dünya Kupası D grubu puan durumu

Haberle İlgili Daha Fazlası