A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay'a 1-0 mağlup olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Avrupa medyası Türkiye'nin erken elenişini "beklenmedik hayal kırıklığı" olarak değerlendirirken, Paraguay basını ise 10 kişiyle gelen galibiyeti "karakterli zafer" manşetleriyle okurlarına duyurdu.

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu’nda oynanan ikinci maçta Türkiye, Paraguay’a 1-0 mağlup oldu. ABD’de oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Matías Galarza’nın golüyle geriye düşen ay-yıldızlı ekip, maçın büyük bölümünde rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen skoru değiştiremedi. Paraguay, 45+3’te Miguel Almirón’un VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi eksik tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Türkiye, grupta oynadığı iki maçtan da puan çıkaramayarak turnuvaya erken veda etti.

A Milli Takım'ın üzüntüsü

"GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA ETTİLER"

Maç sonrası Avrupa medyasında Türkiye’nin elenmesi farklı başlıklarla değerlendirildi.

İspanyol basınından Marca, Arda Güler ve Kenan Yıldız’a dikkat çekerek genç oyuncuların çabasına rağmen sonucun değişmediğini vurguladı. İspanyol basını, Paraguay’ın erken golle oyunu kontrol altına aldığını ve Türkiye’nin reaksiyon vermekte zorlandığını yazdı.

İspanyol basınından Marca

İtalya’dan La Gazzetta dello Sport, Türkiye’nin turnuvaya “gözyaşları içinde veda ettiği” yorumunu yaparken, özellikle art arda gelen mağlubiyetlerin belirleyici olduğuna dikkat çekti.

İtalya’dan La Gazzetta dello Sport

Yine İtalya'dan Tuttosport ise teknik direktör Vincenzo Montella üzerinden değerlendirme yaparak, alınan sonucun büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

İtalya'dan Tuttosport

Hollanda basınından De Telegraaf, karşılaşmayı “erken bir veda” olarak nitelendirirken, İngiltere merkezli The Guardian ise Paraguay’ın 10 kişi kalmasına rağmen bulduğu erken golle Türkiye’yi oyun planı dışında bıraktığını yazdı.

Hollanda basınından De Telegraaf

PARAGUAY BASININDA ZAFER VURGUSU

Güney Amerika medyası ise karşılaşmayı büyük bir galibiyet olarak manşetlerine taşıdı.

Paraguay basınında yer alan yorumlarda, takımın mücadele gücü ön plana çıkarıldı ve Türkiye karşısında elde edilen sonuç “karakterli bir zafer” olarak tanımlandı. Bazı yayın organları, 10 kişi oynanan bölüme rağmen alınan galibiyetin Dünya Kupası yolunda kritik bir moral kazandırdığına dikkat çekti.

Paraguay Milli Takımı

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