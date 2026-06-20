A Milli Takım, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşattı. D Grubu'nda önce Avustralya'ya 2-0, ardından Paraguay'a 1-0 yenilen Ay-yıldızlı ekip, henüz grup aşaması tamamlanmadan turnuvaya veda etti. Tepkilerin odağında yer alan isimlerden Kerem Aktürkoğlu, maç sırasında ekranlara yansıyan görüntüsüyle gündem oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda 2'de 0 çeken A Milli Futbol Takımı, 26 Haziran Cuma günü TSİ 0500'te oynanacak ABD maçına çıkmadan önce turnuvaya veda etti. Kerem Aktürkoğlu'nun, 1-0 kaybettiğimiz Paraguay karşılaşması devam ederken taraftarlarla diyaloğa girmesi dikkat çekti.

TARAFTARLA ATIŞTI

Mücadelenin 40'ıncı dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından tedavi için saha kenarına gelen milli futbolcu ile tribünler arasında tansiyon bir anda yükseldi. Kendisine yönelik gelen tepkilere kayıtsız kalmayan Aktürkoğlu, sinirlerine hakim olamadı.

Kerem Aktürkoğlu'nun tepkisi

O ANLAR KAMERADA

Kendisine seslenen taraftara doğru dönerek, eliyle sert tepki gösteren ve sinkaflı küfür ettiği görülen 27 yaşındaki oyuncunun o anları yayıncı kuruluşun kameralarına anbean yansıdı. Aktürkoğlu'nun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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