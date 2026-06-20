Şenol Güneş, Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın 45 dakika 10 kişi oynayan Paraguay'a karşı 1-0 kaybettiği ve 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elendiği maçı değerlendirdi. Güneş, "Daha üst seviyede işler bekliyorduk. Oyuncular, rakibi geçmek yerine; kendilerini geçmesi lazım" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın üçüncülük başarısı gösterdiği turnuvada teknik direktörlük yapan Şenol Güneş, 24 yıl aradan sonra ilk defa Dünya Kupası'na katılan Ay-yıldızlı ekibin, grup mücadelesindeki 2 maç sonunda organizasyona havlu atmasını yorumladı.

"TEMPOLU AMA DAĞINIKTIK"

Maç sonu TRT Spor canlı yayınına katılan tecrübeli çalıştırıcı, "Her şey söylenebilir. Başlangıçta buraya gelirken umutlarımız çok fazlaydı, hedefimiz büyüktü. Kağıt üstünde çeyrek final yakalayabileceğimizi söyledik. Pozisyon ve oyun üstünlüğü var, iyi görünmemize rağmen sonuç alamadık. Oyuncu yetenekleri olarak da üstündük. Futbol sonuç oyunudur, sonuç alınamadığında analiz yapılır, karar verilir. Son 10 dakikayı kenardan hoca gözüyle izledim. Gayreti gördüm, daha tempoluydular ama dağınıktık. Değişiklikler oldu, pozisyonlar geldi ama olmadı. Rakip ilk şut, ilk gol ile öne geçti. Zaten savunma yapmalarını bekliyorduk. İyi kapanıyorlar, hızlı geçişleri yapıyorlar. Yan yollara sapmayı da iyi yaptılar, zaman çaldılar. Bu doğal hakları" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, A Milli Takım'ın 2002 yılında Dünya Üçüncülüğü sevinci yaşadı.yaptı.

"BUNLARI KONUŞUNCA ALINGANLIK OLUYOR"

Şenol Güneş, "Oyuncularımızın yetenekleri oranında sonucu getirecek şeyler yoktu. Rakibin kenarları zayıftı, zaman zaman iyi geldik ama golü bulamadık. 10 kişi olmalarına rağmen onlar çıkarken yine hata yaptık. Bu kalitede düşüklük olunca, Dünya Kupası'nda sırıtıyor. Çeyrek final beklerken, ilk maçın travması varken ilk dakikada gol yedik. Daha üst seviyede işler bekliyorduk. Oyuncular, rakibi geçmek yerine; kendilerini geçmesi lazım. Bence sıkıntı bu! Oyuncularımız hepsi iyi ama kendi oyunlarını geçmeliler! Rakibi geçmeye çalışırken, kendimizi eksik bırakıyoruz. Pas kalitesi, şut iyi olmalı. Oyuncularımızdan daha çok şey bekliyorduk, bu bizim hakkımız. Bunlardan alınmayacaklar. Daha önce başarı yakalarken çok mesafe kat ettiler, ama bu seviye yeterli değil. Onlara güveniyoruz, fizik güçlerini ve yeteneklerini çalışarak öne çıkaracaklar. Bunları konuşunca alınganlık oluyor. Burada da eksikler var" şeklinde konuştu.

"HOCA DERSİNİ ÇALIŞACAK"

Vincenzo Montella ve oyuncuların bireysel performanslarını değerlendiren Güneş, "En iyisini yapmaya çalışıyor, sorumlusu o ve cevapları verecektir. Utanmak değil de Arda Güler eksik yapmanın ezikliğini yaşıyor. Maç sonundaki istediği, oyun başında görmek isterdim. Coşkulu oyunu göremedik! O coşkuyu yakalayınca akıcı oluyoruz. Uzak oynayınca, basiret de bağlanıyor. Hoca da dersini çalışacak, oyuncular da... Oyuncuların üzüntüsünü biliyorum ama yapacak bir şey yok! Ders çıkararak, daha iyisini yapmak lazım. Hesap kesmek, suçlamak değil; farklı ve yeni fikirlerle doğruyu bulmak lazım. Psikolojik olarak takım durgun... Daha hızlı oynayabilecek bir takımımız var. ABD öyle bir oyun oynuyor ki; hem baskı yapıyor ve rakibin çıkmasına engel oluyor, hem de agresif olarak rakip kaleye oynuyor. Hızlı oyundan başka çare yok. Yunus Akgün daha üstünde oynar. Kenan Yıldız bocaladı da ama daha iyisini oynayabilir" açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş, son olarak Trabzonspor'da teknik difrektörlük yaptı.

"KISIR DÖNGÜ OLUR"

74 yaşındaki çalıştırıcı, "Bunlar bizim çocuklarımız, maç kaybettiler diye çocuklarımızdan vazgeçemeyiz. Her maçı kaybedebiliriz, hayat da böyle... Ama sonra yeni bir maç var, ona çıkacağız. Eksikleri görüp değiştirmemiz lazım. Mesela İtalya buraya gelmedi diye, İtalya futbolu bitmedi ama eleştirildi. İyi oyuncuları var ama yeniden yapılanmaları lazım. Biz de yeni bir sayfa açtık ama tekrar eskiye dönersek, kısır döngü olur! Yeni oyuncular bulup, rekabeti sağlamak lazım. Herkes üzgün, ifadeler de o yönde... Üzülerek bu işi düzeltemeyiz, çalışarak düzelteceğiz. Ülke bizim, çocuklar bizim. Plan ve organizasyon gerekli. Sahaya çıkan her oyuncu kendini geçmeli. Hepimize geçmiş olsun" sözlerini sarf etti.

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