2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a yenilerek son maçlar öncesi turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular Arda Güler, Uğurcan Çakır ve Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını yitirdi.

Milli futbolcularımız Arda Güler, Uğurcan Çakır ve Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ, UTANÇ DUYUYORUZ"

Takım olarak çok üzgün olduklarını belirten Arda, "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz! Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız! Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım! Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz. Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok. Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık! Özür dileriz!" dedi.

"HERKES ÜZÜLDÜ, KAHROLDU!"

Galibiyet için her şeyi denediklerini ancak şanssız olduklarını kaydeden Hakan Çalhanoğlu, "Şu an kelime bulmak kolay değil, zor! Buraya kadar biz getirdik! İki maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor... Şanssızlık yani... Adamlar ilk şutla golü buldu! Biz genç takımız, daha çok turnuvamız olacak. Belki benim için son Dünya Kupası.... Herkes üzüldü, kahroldu! Denedik olmadı! Herkes için tecrübe oldu! Kendimizle gurur duymalıyız, buralara kolay gelmedik! Nerelerden nerelere geldik... Elenmek kolay değil, insan kabullenemiyor! Futbol bazen acımasız! Bundan da ders çıkarmalıyız! Bir şutla yine maçı kaybettik!" diye konuştu.

Türkiye - Paraguay

"ÜLKEMİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Maç hakkında konuşacak bir şey olmadığını söyleyen Uğurcan Çakır, "Ülkemizden özür dilerim! Onları gururlandırmak istiyorduk ama başaramadık. Çok büyük beklenti vardı, beklentilerin altında kaldık! Buraya gelenlerden de özür dilerim. Maç hakkında konuşacak bir şey yok! Takım arkadaşlarım çok istedi, çok büyük mücadele verdik. Yaptıklarımızla beklentiyi yükselttik ama beklentilerin altında kaldık! İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar... Nasip de önemli. Kafamızı kaldıracağız. Genç ve iyi oyuncularımız var. Kafamızı kaldıracağız. Ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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