A Milli Futbol Takımımız, Paraguay karşısında 2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü kalesinde gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşan Türkiye, henüz maçın ikinci dakikasında yediği şok golle 1-0 geriye düştü.

TURNUVANIN EN HIZLI GOLÜ

Paraguay karşılaşmasında 65. saniyede Matias Galarza'nın golüyle 1-0 geriye düşen A Milli Futbol Takımı, turnuvanın en erken golünü kalesinde gördü.

Paraguay'ın golünden önce, Ismael Saibari'nin İskoçya'ya attığı gol turnuvanın en erken golü olmuştu. [71. saniye]

GUSTAVO ALFARO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, A Milli Futbol Takımımız karşısında 2 değişiklik yaptı.

Alfaro, ABD mücadelesinde kendi kalesine gol atan Bobadilla'yı yedek soyundururken bu futbolcunun yerine Galarzo Fonda'yı sahaya sürdü. Arjantinli teknik adam ilk maçta oynattığı Sanabria'yı da kulübede otururken, formayı Pitta'ya verdi.

Paraguay, A Milli Futbol Takımımız karşısına Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta 11'iyle çıktı.

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