A Milli Takım'dan kötü rekor! Böylesi görülmedi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında toplamda 62 şut çekerken gol atamadı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.
- Milli Takım, Paraguay karşısında 34 şut atıp 5 isabet bulmasına rağmen gol atamadı.
- Avustralya maçında 28 şut atan ve 7 isabet bulan Milli Takım, 2-0 mağlup olmuştu.
- Ay yıldızlılar, rakiplerine pas, şut ve orta yüzdesinde üstünlük kurmasına rağmen toplamda 62 şut imkanı buldu ve gol çıkaramadı.
- Milli Takım, Opta'nın 1966'dan bu yana sahip olduğu Dünya Kupası verilerine göre, turnuvadaki ilk iki maçında gol atamadan en fazla şut çeken ülke oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci müsabakasında Paraguay ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak organizasyona veda etti.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü yedi
MİLLİLERDEN 62 ŞUT, 0 GOL
Avustralya maçında toplam 28 şut atan ve 7 isabet bulan Milli Takım, 2-0 ile sahadan yenik ayrıldı. Uzun süre 10 kişi oynayan Paraguay karşısında da 34 şut atan Milliler, 5 isabet bulsa da yine gol atamadan mağlup oldu. Ay yıldızlılar; pas, şut ve orta yüzdesinde büyük üstünlük kurduğu rakiplerine karşı toplamda 62 şut imkanı bulurken gol çıkaramadı.
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GOL ATAMADAN EN FAZLA ŞUT ÇEKEN TAKIM
A Milli Takım, Opta'nın detaylı Dünya Kupası verisine sahip olduğu 1966'dan bu yana bir turnuvadaki ilk iki maçında gol atamadan en fazla şut çeken ülke oldu.
TURNUVANIN EN ERKEN GOLÜNÜ YEDİK
Paraguay karşılaşmasında 65. saniyede Matias Galarza'nın golüyle 1-0 geriye düşen A Milli Futbol Takımı, turnuvanın en erken golünü kalesinde gördü. Paraguay'ın golünden önce, Ismael Saibari'nin İskoçya'ya attığı gol turnuvanın en erken golü olmuştu. [71. saniye]