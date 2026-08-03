Adana’da Reyhan Acar’ı silahla öldüren Bilal F. ve ona yardım eden 13 şüpheli tutuklandı. Bilal F.’nin Yunanistan'a kaçarken polisi görünce ayçiçeği tarlasına saklandığı, sonra da İstanbul'da petshopta yakalandığı öğrenildi. Bilal F. cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürerken, kaçmasına yardım eden şüphelilerin de cinayet suçundan arandığı öğrenildi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde 24 yaşındaki Reyhan Acar’ın sokak ortasında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin olay, 750 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü sonrası çözüldü.

Reyhan Acar cinayetinde 13 tutuklama! Kaçış planını 750 saatlik görüntü bozdu

KAÇIŞ PLANI BOZULDU

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı Bilal F.'nin (24) gerçekleştirdiği, eşi Öykü F.'nin Edirne'ye giderek Yunanistan'a kaçmayı planladığı tespit edildi.

Ayçiçeği tarlasına kaçarak izlerini kaybettiren şüpheliler, bir gece burada saklandıktan sonra yeniden İstanbul'a döndü. Bahçeşehir'de bir sitede saklandığını belirlenen şüphelilerden Öykü F. sitenin bahçesinde yakalanırken, Bilal F. İse siteye yakın bir petshopta saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Bilal F.'nin yakalanmasının ardından harekete geçen ekipler, şüphelinin Adana'dan kaçmasına ve İstanbul'da saklanmasına yardım ettiği belirlenen 13 kişiyi de eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Reyhan Acar cinayetinde 13 tutuklama! Kaçış planını 750 saatlik görüntü bozdu

YARDIM EDENLER ARANIYORMUŞ

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Fırat T.'nin cinayet suçundan 39 yıl, Şeyhmus Y.'nin ise yine cinayet suçundan 37 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Reyhan Acar cinayetinde 13 tutuklama! Kaçış planını 750 saatlik görüntü bozdu

KISKANÇLIK İDDİASI

Bilal F.’nin emniyetteki sorgusunda "Reyhan ile ilişkimiz vardı. Başkasıyla görüştüğünü düşündüğüm için kıskançlık krizine girdim. Bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdim" dediği iddia edildi.

Bilal F. ve 12 şüpheli tutuklanırken, Bilal F.'nin eşi Öykü F. ile 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Reyhan Acar cinayetinde 13 tutuklama! Kaçış planını 750 saatlik görüntü bozdu

NE OLMUŞTU?

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Reyhan Acar'a (24), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Acar, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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