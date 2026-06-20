Türkiye Gazetesi
Türkiye - Paraguay maçında yeni kural uygulandı, kırmızı kart çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile karşılaştığı maçta yeni kural ilk kez uygulandı ve hakem Ivan Arcides Barton Cisneros kırmızı kartını çıkardı.
Özetle DinleTürkiye - Paraguay maçında yeni kural uygulandı, k...
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Spor 2 dk önce
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'nin Paraguay ile oynadığı maçta uygulanan yeni kural sonrası Miguel Almiron'a kırmızı kart çıktı.
- İlk yarının uzatma anlarında Miguel Almiron, Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söyledi.
- Mert Müldür ve Arda Güler, Almiron'un hareketi sonrası VAR işareti yaptı.
- Hakem Ivan Barton, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Almiron'a kırmızı kart gösterdi.
- Yeni kurala göre, yaşanan tartışmalarda bir oyuncunun ağzını kapatarak rakibine bir şey söylemesi kırmızı kart gerektiriyor.
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'nin Paraguay ile oynadığı maçta uygulanan yeni kural sonrası kırmızı kart çıktı.
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O HAREKETİ PAHALIYA PATLADI
İlk yarının uzatma anlarında yaşanan pozisyon sonrası Miguel Almiron, Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söyledi. Mert Müldür ve Arda Güler, Almiron'un hareketi sonrası VAR işareti yaptı. Hakem Ivan Barton, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Almiron'a kırmızı kart gösterdi.
KIRMIZI KART GEREKTİRİYOR
Yeni kurala göre, yaşanan tartışmalarda bir oyuncunun ağzını kapatarak rakibine bir şey söylemesi kırmızı kart gerektiriyor.
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