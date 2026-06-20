A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile karşılaştığı maçta yeni kural ilk kez uygulandı ve hakem Ivan Arcides Barton Cisneros kırmızı kartını çıkardı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye'nin Paraguay ile oynadığı maçta uygulanan yeni kural sonrası kırmızı kart çıktı.

O HAREKETİ PAHALIYA PATLADI

İlk yarının uzatma anlarında yaşanan pozisyon sonrası Miguel Almiron, Mert Müldür'e ağzını kapatarak bir şeyler söyledi. Mert Müldür ve Arda Güler, Almiron'un hareketi sonrası VAR işareti yaptı. Hakem Ivan Barton, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Almiron'a kırmızı kart gösterdi.

Türkiye - Paraguay maçında yeni kural uygulandı, kırmızı kart çıktı

KIRMIZI KART GEREKTİRİYOR

Yeni kurala göre, yaşanan tartışmalarda bir oyuncunun ağzını kapatarak rakibine bir şey söylemesi kırmızı kart gerektiriyor.

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