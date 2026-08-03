Ülkemizde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen Dorukhan Toköz, 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e imza attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TOKÖZ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Dorukhan Toköz Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük’te. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı.

Futbol kariyerine Eskişehirspor’da başlayan Dorukhan, ardından üç sezon Beşiktaş’ta, iki sezon da Trabzonspor’da forma giydi. 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan oyuncumuz ardından sırasıyla Adana Demirspor, Eyüpspor ve Kayserispor’da mücadele etti.

14 kez giydiği A Millî formamız ile 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Dorukhan Toköz’e ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fatih Karagümrük, transfer döneminde bugüne kadar tecrübeli futbolcular Manolis Siopis, Cenk Tosun, Emre Akbaba, Aleksandar Pesic, Robin Yalçın, Marco Silvestri ve Ramazan Civelek gibi oyuncuları kadrosuna kattı.

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