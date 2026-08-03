Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği, arama kurtarma çalışmalarında, toprak altında kalan herhangi bir kişinin tespit edilmediğini bildirdi.

Büyükçekmece'de yol kenarındaki yeşillik alanda meydana gelen toprak kaymasına ekipler müdahale ediyor.

Mimarsinan Mahallesi'nde yol kenarındaki yeşillik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Büyükçekmece'de toprak kayması! Ekipler sahada

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

Toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, eğitimli arama köpekleri ve iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: TOPRAK ALTINDA KİMSE YOK

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de meydana gelen toprak kaymasında ilgili kuruluşlar tarafından yürütülen ve büyük ölçüde tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında, toprak altında kalan herhangi bir kişinin tespit edilmediğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 18.00 sıralarında, Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan BUDO İskelesi önünde toprak kayması meydana geldiği belirtildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği bilgisi verilen açıklamada, "AFAD koordinasyonunda, ilgili kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan ve büyük ölçüde tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında, toprak altında kalan şahıs tespit edilmemiştir. Olay nedeniyle trafiğe kapanan yol bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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