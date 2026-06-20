A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda 1-0 mağlup olduğumuz Paraguay maçı sonrası kameraların karşısına geçti. İlk 2 maçta sıfır çeken Ay-yıldızlı ekibimizin, ABD müsabakası öncesi turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye, 2-0'lık Avustralya yenilgisi sonrası Paraguay'a da mağlup oldu. 45 dakika 10 kişi oynayan rakibe 1-0 kaybedilmesi şok etkisi yaşattı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Teknik direktör Vincenzo Montella, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok çok üzgünüz. Bizim adımıza çok büyük beklentiler vardı. Bizim beklentilerimiz de çoktu. Nasıl çalıştıklarını, futbolcularımızın fedakarlıklarını biliyorum. 35 yıldır profesyonel futboldayım. Normalde 50 maçta bir denk gelir böyle bir maç ama 2 maçta bir denk gelmesi şaşırtıcı. 'Nasipten öte yol yok' derler, biraz da böyle oldu. Futbolcularımıza direkt söyledim 'Kafanız dik bir şekilde ayrılmanız gerek' diye. Tekrar çalışacağız, daha iyi olacağız" dedi.

Vincenzo Montella'nın, Avustralya ve Paraguay maçındaki kadro seçimleri ve değişiklikleri tepki çekti.

"HERKES ÇALIŞTGI AMA OLMADI"

Oyuncuların performansı sorulan İtalyan çalıştırıcı, "Benim öyle bir alışkanlığım yok, 'O şöyle daha iyi yapabilirdi' diye. Futbolcularımızın hırsına, sahaya nasıl bir ruh hali yansıttığına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta da sonuna kadar mücadele ettiler. Benim onlara desteğim sonuna kadar olacak. Herkes çok çalıştı ama olmadı maalesef" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİMDE RASTLAMADIM"

Performanstan memnun olduğu için mi uzun süre değişiklik yapmadınız?

"Hayır. Barış'ı ikinci devrede 20'nci dakikadan sonra devreye soktuk. Oyuncularıma karşı hiçbir olumsuz düşünceye sahip değilim. Bugün yeteneklerini daha iyi geliştirdiler. Çünkü iki büyük performans gerçekleştirdiler. Böyle iki tane arka arkaya, bu tür maçlara kariyerimde pek rastlamadım. Son ana kadar mücadele ettik. Türkiye halkının büyük beklentisi vardı. Hayal kırıklığı yaşıyorum. 'Çok çok büyük hayal kırıklığı' diyeyim. Futbolcular ellerinde ne varsa sahada göstermek için çaba sarfettiler. Federasyonumuzun ne kadar çok çalışkan olduğunu biliyoruz. O yüzden hepsinin adına çok daha üzgünüm. Futbolcularımızın fedakarlığını gördükten ve elimizden geleni yaptıktan sonra, tabi ki de çok üzgünüz."

Başarısız planlarda bu kadar ısrarcı olmanızın nedeni nedir?

"Forvet konusunu açmanıza şaşırarak bakıyorum. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Bazı anlar futbolda neden yaşanıyor açıklayabilirse birisi, ben de öğrenmeye hazırım."

"BİR GOL ATSAK ÇOK FARKLI OLABİLİRDİ"

En büyük sorunumuz kapalı savunmaları aşamamamız mı? Elenmeyi hak ettik mi?

"Pozisyon üretmesek, ceza sahasına giremesek 'üretemiyoruz ve kaybediyoruz' derdik. Böyle 2 maç üst üste yaşamak... Çok nadir denk gelir böyle maçlar. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. İki maçta da benzer pozisyonlar var. Bir tane gol atsak çok farklı olabilirdi ama maalesef böyle oldu."

İlk maçtan ders çıkarmadık mı? Tersini yapamaz mıydık?

"İki maça da baktığınızda Avusturalya maçında defans arkasına koşu yapabilirdik. Bugün daha ne yapılabilirdi, insan düşünüyor. Olmayınca olmuyor."

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