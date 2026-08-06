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Ekonomi

Üretime nitelikli iş gücü! Kadın kaynakçı yetişecek

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Üretime nitelikli iş gücü! Kadın kaynakçı yetişecek

Elginkan Vakfı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ile yürütülen “Sanayide Kadın Eli – Kadın Kaynakçılar Yetişiyor” projesiyle, kadınların kaynakçılık eğitimi alarak sanayinin nitelikli iş gücüne katılmaları hedefleniyor.

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Proje, mesleki eğitim ve istihdama yönlendirme süreçleriyle kadın istihdamına katkı sağlıyor. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Manisa Kadın Girişimciler Kurulu ve Elginkan Vakfı Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (ÜEMTEM) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, 2026 yılında 50 kadının kaynakçılık eğitimi alması hedefleniyor. İlk grup eğitimini tamamlarken, ikinci grup eğitimine devam ediyor.

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Ağustos ayında ise Elektrik Ark Kaynakçılığı eğitimi başlayacak. Kursiyerler, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazanacak. Ayrıca Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) süreçlerinden de yararlanarak ulusal ve uluslararası projelerde görev alabilecek mesleki yeterliliğe sahip olacak.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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