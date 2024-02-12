Kaynakçı ithal edeceğiz! Günlük 200 dolara usta yok

İTO Başkanı Şekib Avdagiç “Yetişmiş çalışan sayımız artmalı. Tuzla tersaneler bölgesinde kaynakçılar 100 dolara çalışıyordu, 200 dolar istemeye başladılar. Süreç, Uzak Doğu’dan kaynakçı getirme noktasına geldi” dedi.

Türkiye’de eleman açığı büyüyor. Fabrikalarda göçmen yoğunluğunun ardından iş dünyası yurt dışından eleman ithal etme yoluna gitmekten başka çare kalmadığından dert yanıyor. 700 binin üzerinde üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç eleman sıkıntısına kaynakçi ihtiyacı örneğini verdi ve “Mesela Tuzla tersaneler bölgesinde kaynakçılar günde 100 dolar alırken şimdi 200 dolar talep ediyor. Artık süreç Uzak Doğu’dan kaynakçı getirme noktasına geldi ama biz çocuklarımızı eğitip bu işe monte edemiyorsak sistemi gözden geçirmemiz gerekiyor demektir” dedi.

3 MİLYON GENÇ SADECE OTURUYOR

Türkiye’de ‘ne işte ne okulda’ tabir edilen gençlerin sayısının 3 milyonu bulduğunu, bu sayının AB’nin 2,5 katı olduğunu söyleyen Avdagiç “Bizim ne yapıp edip Türkiye’de ne işte ne okulda olan bu 3 milyona yakın gencin 1 milyonunu iş dünyasına çekmemiz lazım. Bu genç jenerasyonu ama girişimci ama çalışan olarak, sanayide ve ticarette çalışan eleman olarak iş dünyasına katmamız lazım. Yetişmiş çalışan sayımızı hızla artırmalıyız. Yeni Bakanımız Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) aracılığıyla süreci devam ettiriyor. Bence MESEM’leri bugüne kadar yaşanan tecrübelerden olumlu-olumsuz çıktılarını dikkate alarak hızlıca geliştirmeliyiz. Oradan da iyi bir çıktı yakalamamız lazım. Tarihî genlerimizde olan kalfalık, çıraklık yapısını yeniden hayata geçirmeliyiz” diye konuştu.

ENFLASYON HIZLA TEK HANEYE

Enflasyonda arzu edilen aşağı doğru bir eğilim ortaya çıkmadıkça kredi faizlerinin geriye düşmesinin, hem Türkiye hem dünya ekonomi realiteleri anlamında karşılığı olmadığını dile getiren Avdagiç “Enflasyonu çok hızlı şekilde tek haneye indirmemiz lazım. Tek haneye indikten sonra da kalıcı olması hatta daha aşağı gelmesi lazım. Yüzde 9-9,5 bile şu an yüksek bir oran” ifadesini kullandı.