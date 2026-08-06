2030’un gözde mesleği! “Dijital fabrika operatörleri” sahaya geliyor

Akıllı fabrikaların yaygınlaşmasıyla üretim süreçlerinde görev alacak yeni nesil uzmanlara ihtiyaç artıyor.

YÖK tarafından açılan İmalat Yürütme Sistemleri (MES) Operatörlüğü programı, yapay zekâ, veri analizi, sensör teknolojileri ve dijital üretim sistemlerini kullanabilen teknik personeller yetiştirmeyi amaçlıyor.

Geleceğin fabrikalarında çalışacak MES operatörleri, makinelerden gelen verileri analiz ederek üretim süreçlerini yönetecek, arıza risklerini takip edecek ve karar alma süreçlerine katkı sağlayacak.

Sektör temsilcileri, dijital dönüşümün hızlanmasıyla MES operatörlerine olan ihtiyacın önümüzdeki yıllarda daha da artacağını belirterek, teknolojiye ilgi duyan ve kendini dijital alanlarda geliştiren gençlerin geleceğin sanayisinde önemli fırsatlar yakalayacağını ifade ediyor.

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