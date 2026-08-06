Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Eğitim

2030’un gözde mesleği! “Dijital fabrika operatörleri” sahaya geliyor

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
2030’un gözde mesleği! “Dijital fabrika operatörleri” sahaya geliyor

Akıllı fabrikaların yaygınlaşmasıyla üretim süreçlerinde görev alacak yeni nesil uzmanlara ihtiyaç artıyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

YÖK tarafından açılan İmalat Yürütme Sistemleri (MES) Operatörlüğü programı, yapay zekâ, veri analizi, sensör teknolojileri ve dijital üretim sistemlerini kullanabilen teknik personeller yetiştirmeyi amaçlıyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Yükseköğretim, gençleri "geleceğin mesleklerine" hazırlıyor
EĞİTİM

Yükseköğretim, gençleri "geleceğin mesleklerine" hazırlıyor

Geleceğin fabrikalarında çalışacak MES operatörleri, makinelerden gelen verileri analiz ederek üretim süreçlerini yönetecek, arıza risklerini takip edecek ve karar alma süreçlerine katkı sağlayacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Rektör Akkaya: “Yapay zekâ odaklı eğitim anlayışımızla gençlerimizi masal şehir Bartın’da geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz”
EĞİTİM

Rektör Akkaya: “Yapay zekâ odaklı eğitim anlayışımızla gençlerimizi masal şehir Bartın’da geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz”

Sektör temsilcileri, dijital dönüşümün hızlanmasıyla MES operatörlerine olan ihtiyacın önümüzdeki yıllarda daha da artacağını belirterek, teknolojiye ilgi duyan ve kendini dijital alanlarda geliştiren gençlerin geleceğin sanayisinde önemli fırsatlar yakalayacağını ifade ediyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Eğitim
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Üniversiteye servet gidiyor! Ortalama eğitim ücreti 8 yılda 15 bin TL'den 458 bin TL'ye yükseldi
Üniversiteye servet gidiyor!
Kaydet
Tedbir alınmazsa 'dip dalga' geliyor! Çocuk suçluluğunda alarm zilleri çalıyor
Tedbir alınmazsa 'dip dalga' geliyor!
Kaydet
İyi bir Müslüman olmak için
İyi bir Müslüman olmak için
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.