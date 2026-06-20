Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Avustralya sonrası Paraguay'a da yenilerek, 2026 Dünya Kupası'na son grup maçları öncesi veda etti. Son 32 takım arasına kalma ihtimalini sürdüren Paraguay'da ise büyük sevinç yaşandı. Türkiye'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyet sonrası Paraguay medyasında yapılan yorumlar dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, ikinci maçında Paraguay’a 1-0 kaybetti. Bu sonuçla son grup müsabakaları öncesi Türkiye, turnuvaya veda etti. Son 32 turu için şansını sürdüren rakipte adeta bayram havası yaşanırken; Paraguay basını, Türkiye'ye karşı kazandıkları 1-0'lık galibiyete geniş yer ayırdı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Türkiye galibiyeti sonrası Paraguay basınında yapılan yorumlar şöyle:

D10: PARAGUAY ACI ÇEKTİ AMA BÜYÜK ZAFER KAZANDI

"Paraguay milli takımı zor anlar yaşadı, ancak Dünya Kupası'nda eleme şanslarını canlı tutmak için ellerinden gelenin en iyisini, yüreklerini ve yapabilecekleri her şeyi ortaya koydular."

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 2 maçta puan alamadı ve gol sevinci yaşayamadı.

ABC: PARAGUAY'DAN ÜST TUR İÇİN ÖNEMLİ ADIM

"On kişiyle oynayan Paraguay, Santa Clara'da Türkiye'yi 1-0 yenerek açılış maçındaki mağlubiyetin ardından toparlandı. Matías Galarza'nın erken dakikalarda attığı gol ve sergilenen müthiş karakterle kırmızı-beyazlılar, 2026 Dünya Kupası'nda bir üst tura yükselme yolunda önemli bir adım attı."

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VS SPORTS: KAHRAMANCA

"Eleme maçlarında bizi büyüleyen ve umutlarımızı yeniden canlandıran Paraguay yeniden sahneye çıktı! Miguel Almiron'un sorumsuzluğu nedeniyle maçın büyük bölümünde bir oyuncusu eksik oynamak zorunda kalan kırmızı-beyazlılar, Türkiye karşısında kahramanca ve muhteşem bir zafer elde ederek 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki yerini garantiledi."

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"2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü, Matías Galarza Fonda'nın şanslı sol ayağıyla attığı golle kaydeden Paraguay, Kaliforniya'da oynanan maçta kararsız bir Türkiye karşısında az farkla öne geçti ve büyük bir sevinç yaşadı."

Vİncenzo Montella - Arda Güler

CRONICA: BU BİZİM PARAGUAY'IMIZ

"Paraguay'ın mücadeleci ruhunun kaybolduğunu kim söylüyor? Kesinlikle hayır. Paraguay, adam gibi oynayarak, Türkiye'nin sözde güçlü takımına karşı muazzam bir zafer kazandı. Alıştığımız gibi zorlu bir 1-0'lık galibiyet oldu, ancak çok daha özel bir havası var. Ve sözde "düşük performans gösteren" adam harika bir gol attı ve takımın yıldızı oldu. Üstelik tüm bunlar, berbat El Salvadorlu hakem Ivan Bartpn'a rağmen gerçekleşti."

LA TRIBUNA: BÜYÜK KARAKTER

"Paraguay, büyük bir karakter sergileyereki Avrasya takımını az farkla mağlup etti ve 2026 Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselme şansını sürdürdü. Matias Galarza, 64'üncü saniyede Paraguay'ın galibiyet golünü attı."

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