Yorumculuk yapan eski futbolcu İlker Yağcıoğlu, A Milli Takım'ın Avustralya'nın ardından Paraguay'a da yenilerek, 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesini değerlendirdi. Yağcıoğlu, "inadından vazgeçmediği" gerekçesiyle Vincenzo Montella'ya tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 2'de 0 çekti. D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye, 45 dakika 10 kişi oynayan Paraguay'a da sürpriz şekilde 1-0 kaybetti. ABD karşılaşması öncesi turnuvaya veda kesinleşirken; İlker Yağcıoğlu, hayal kırıklığıyla sonuçlanan 90 dakikayı yorumladı.

İlker Yağcıoğlu

"HAKAN KORKUDAN ŞUT ATAMADI"

Yağcıoğlu, "Canım çok yanıyor! Bazı oyuncular çok büyük hayal kırıklığına uğrattı! Üzüldüğüm konu, onları eleştirenleri haklı çıkardılar! Hakaret işin farklı boyutu ama cevap vereceğiniz yer burası! Bana ne abi 150 şutundan! Bir gol atamamışsın, puan alamamışsın! 10 kişi kalmış rakibe karşı kazanamıyorsan, bana bir şey anlatma! Hakan Çalhanoğlu bu takımın kaptanı, korkudan şut atamadı! Bu çok ağırıma gitti! Çok müsait durumlarda vurmadı, yana verdi" ifadelerini kullandı.

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"BU OYUNUN İZAHI YOK"

Eski milli futbolcu, "Arda Güler, herkes senin için Real Madrid maçı izliyor, dua ediyor 'başarılı ol' diye ama sen ne yaptın bu maçta? Hiçbir şey oynamadı! Bunları da konuşmazsak... 'Bizim Çocuklar' dedik ama bizim çocuklar gibi oynamadılar! Bu oyunun izahı yok! Üzüldüğüm nokta bu! Hangi futbolcumzu iyi oynadı? Mert Müldür'ü ayırıyorum, elinden geleni yaptı! Üzücü" sözlerini sarf etti.

Vincenzo Montella - Arda Güler

"İNADINDAN VAZGEÇECEKSİN"

İlker Yağcıoğlu, "Vincenzo Montella kendi ipini çekti! Net bir şekilde çekti! Bundan sonra ona güvenilir mi? Emin değilim! Devam eder mi, etmez mi? Bilmiyorum. İnadından vazgeçeceksin! İnadından vazgeçmezsen, biraz esnek olmazsan faturayı keserler böyle!" değerlendirmesini yaptı.

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