A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay mağlubiyetiyle 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Bundesliga ekibi Hoffenheim, turnuvada forma şansı bulamayan Ozan Kabak'a destek mesajı yayımladı. Alman kulübünün "Başını dik tut Ozan" paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında uzun süre 10 kişi oynayan Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve 2'de 0 çekerek turnuvaya beklenmedik bir şekilde veda etti. Kupadaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden ay yıldızlılar, Paraguay karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrılarak gruptaki son maç öncesi tur umutlarını yitirdi. Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da Los Angeles'ta lider ABD ile oynayacak.

Karşılaşmanın ardından Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim, ilk 11'de hiç süre alamayan futbolcuları Ozan Kabak'a destek verdi.

Ozan Kabak



"BAŞINI DİK TUT OZAN"

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Die Türkei verliert auch das zweite Spiel und hat damit keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Ozan Kabak kam leider nicht zum Einsatz – Kopf hoch, Ozan" (Türkiye ikinci maçını da kaybediyor ve böylece bir üst tura çıkma şansı kalmıyor. Ozan Kabak maalesef süre alamadı. Başını dik tut Ozan) ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Hoffenheim'ın Ozan Kabak'a yönelik desteği ilk kez gündeme gelmedi. Alman kulübü, Türkiye'nin ilk grup maçında Avustralya mağlubiyetinin ardından yaptığı "Kein Ozan, kein Sieg" (Ozan yoksa, galibiyet yok) paylaşımıyla da dikkat çekmişti. Söz konusu paylaşım hem Almanya'da hem de Türkiye'de geniş yankı uyandırırken, kulübün milli stoperine verdiği desteğin sembollerinden biri olmuştu.

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