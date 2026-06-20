A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay'a mağlup olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından konuşan Merih Demiral, alınan sonuçların kendilerini de derinden üzdüğünü belirterek Türk halkından özür diledi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmesinin ardından milli futbolcu Merih Demiral, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek Türk halkından özür diledi.

San Francisco Bay Area'da oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demiral, alınan sonuçların kendileri için de büyük hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın üzüntüsü

"EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ"

Sorumluluğun tamamen futbolcularda olduğunu vurgulayan Merih Demiral, "Bütün halkımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Çok üzgünüz. Onları üzdüğümüz için hepimiz adına Türk halkından özür diliyorum. Yıllardır milli takıma geliyorum, en üzüldüğüm maç bu oldu. Şu anda herkes çok duygusal ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.

Merih Demiral'ın üzüntüsü

"OLMAYINCA OLMUYOR"

İki maçta ortaya koydukları mücadeleye rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden deneyimli savunmacı, "İki maçta da elimizden geleni yaptık. Çok sayıda pozisyona girdik ancak olmayınca olmuyor. Hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Böyle olmamalıydı. Hepimiz sorumluyuz. Önümüzde Amerika maçı var. Turnuvayı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'ın üzüntüsü

"BAHANEYE SIĞINMAMAK LAZIM"

Takım üzerindeki baskının futbolun doğal bir parçası olduğunu belirten Demiral, başarısızlığın arkasına herhangi bir mazeret sığınamayacaklarını söyledi.

Milli futbolcu, "Elbette üzerimizde baskı vardı ama bu bir bahane değil. Çok daha iyisini yapabilirdik. Futbolda bazen böyle sonuçlar yaşanabiliyor. Ancak sorumluluk tamamen bize ait. İlerleyen dönemde milli takım formasıyla elimden gelenin en iyisini yaparak bu hayal kırıklığını unutturmak istiyorum" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın üzüntüsü

MONTELLA'DAN TAKIMA DESTEK

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın soyunma odasında takımla bir toplantı gerçekleştirdiğini aktaran Demiral, İtalyan çalıştırıcının oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Montella'nın da büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Demiral, "Hocamız mücadelemizden dolayı bizi tebrik etti. Dışarıdan farklı yorumlar yapılabilir ancak takım içinde herkesin elinden geleni yaptığını biliyoruz. Futbolda iyi günler olduğu gibi kötü günler de var. Buna rağmen gruptan çıkabilecek güce sahiptik. Bu nedenle sorumluluk tamamen bize ait. Türk halkından bir kez daha özür diliyoruz" şeklinde konuştu.

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