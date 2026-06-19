2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanacak puan eşitliği kuralları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Turnuvaya katılan takım sayısının artırılmasıyla birlikte formatta yapılan değişiklikler dikkat çekerken, grup aşamasında puanların eşit olması durumunda hangi kriterlerin devreye gireceği de merak konusu oldu. ''Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı?'' sorusu ise gündeme getirildi. İşte, Dünya Kupası 2026 yeni format detayları ve averaj sistemi...

Daha önce 32 takımın yer aldığı Dünya Kupası'nda 2026 itibarıyla önemli bir değişikliğe gidildi. FIFA'nın aldığı kararla turnuvaya katılan ülke sayısı 48'e yükseltildi. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından her grubun ilk iki sırasında yer alan takımlar doğrudan üst tura yükselecek. Ayrıca gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler arasından en başarılı sekiz takım da eleme aşamasına kalacak. Böylece son 32 turunda toplam 32 takım mücadele edecek. Son 32 turundan itibaren ise turnuva klasik eleme sistemine göre devam edecek. Kaybeden takım organizasyona veda ederken kazanan ekip yoluna devam edecek. Peki, Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı?

Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı? İşte yeni format

DÜNYA KUPASI İKİLİ AVERAJ MI GENEL AVERAJ MI?

2026 Dünya Kupası'nda öncelikli kriter genel averaj değil, ikili averaj sistemi olacak. FIFA'nın yayımladığı 2026 Dünya Kupası talimatlarına göre grup aşamasında puan eşitliği yaşanması halinde ilk olarak takımların kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalar dikkate alınacak.

Eşit puana sahip takımlar arasında önce karşılıklı maçlarda alınan puanlar değerlendirilecek. Eğer üstünlük belirlenemezse bu kez söz konusu maçlardaki gol farkı ve atılan gol sayısı incelenecek. Bu aşamalardan sonra da eşitlik bozulmazsa genel averaj kriterleri devreye girecek.

Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı? İşte yeni format

2026 DÜNYA KUPASI AVERAJ SİSTEMİ

MADDE 13: PUAN EŞİTLİĞİ VE ELEME AŞAMALARINA YÜKSELME

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından aynı grupta iki veya daha fazla takımın puanlarının eşit olması halinde, sıralamayı belirlemek için aşağıdaki kriterler belirtilen sırayla uygulanacaktır:

1.⁠ ⁠Adım:

a) İlgili takımlar arasında oynanan grup maçlarında elde edilen en yüksek puan sayısı;

b) İlgili takımlar arasında oynanan grup maçlarından kaynaklanan üstün gol averajı;

c) İlgili takımlar arasında oynanan tüm grup maçlarında atılan en fazla gol sayısı.

Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı? İşte yeni format

2.⁠ ⁠Adım:

Yukarıdaki a) ila c) kriterleri uygulandıktan sonra takımların sıralaması hala eşit ise ve nihai sıralamanın belirlenmesi gerekiyorsa, a) ila c) kriterleri yalnızca geriye kalan takımlar arasındaki maçlara uygulanır. Bu yöntemle karar verilemezse, puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım için aşağıdaki d) ila f) kriterleri uygulanır:

d) Tüm grup maçlarındaki üstün gol averajı;

e) Tüm grup maçlarında atılan en fazla gol sayısı;

f) Alınan sarı ve kırmızı kart sayılarına göre hesaplanan en yüksek takım davranış puanı (oyuncular ve takım görevlileri):

Sarı kart: eksi 1 puan

Dolaylı kırmızı kart (iki sarı kart sonucu): eksi 3 puan

Doğrudan kırmızı kart: eksi 4 puan

Sarı kart ve doğrudan kırmızı kart: eksi 5 puan

Tek bir maçta bir oyuncu veya takım görevlisi için yukarıdaki puan kesintilerinden yalnızca biri uygulanır. En yüksek puana sahip takım üst sırada yer alır.

İkinci adım kapsamında, etkilenen tüm takımlar d) ila f) kriterleri uygulanarak sıralanır. Bir takım, belirli bir kriter sonucunda daha üst veya daha alt sıraya yerleşirse ancak aynı kriterle tüm takımların sıralanması mümkün olmazsa, kalan iki veya üç takım bir sonraki kritere göre sıralanır ve bu şekilde devam edilir.

Her durumda, bir kriterin uygulanmasından sonra kalan iki veya üç takım için ikinci adımın değerlendirme süreci yeniden başlamaz.

Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı? İşte yeni format

3.⁠ ⁠Adım:

ve 2. adım prosedürleri sonucunda da karar verilemezse aşağıdakiler uygulanır:

g) Puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım, FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması'nın yayımlanmış en güncel sürümüne göre sıralanır;

h) Puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım, karar verilinceye kadar FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması'nın en güncel sürümünden önce yayımlanmış sürümleri esas alınarak sıralanmaya devam edilir.

GRUPLARINI ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLAYAN TAKIMLAR ARASINDA EN İYİ SEKİZ TAKIMIN BELİRLENMESİ

Üçüncü sırada yer alan takımlar arasındaki en iyi sekiz takım aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Tüm grup maçlarında elde edilen en yüksek puan sayısı;

b) Tüm grup maçlarından elde edilen gol averajı;

c) Tüm grup maçlarında atılan en fazla gol sayısı;

d) Tüm grup maçlarında alınan sarı ve kırmızı kartlara göre, Madde 13, 1. paragraf, 2. adımda belirtilen şekilde hesaplanan en yüksek takım davranış puanı (oyuncular ve takım görevlileri);

e) Puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım, FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması'nın yayımlanmış en güncel sürümüne göre sıralanır;

f) Puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım, karar verilinceye kadar FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması'nın en güncel sürümünden önce yayımlanmış sürümleri esas alınarak sıralanmaya devam edilir.

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