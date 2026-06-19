2026 FIFA Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı ile organizasyon yetkilileri arasında gerilim yaşanıyor. İran Futbol Federasyonu, takıma uygulanan seyahat ve kamp kısıtlamalarının "sportif eşitlik ilkesine aykırı" olduğunu savunarak FIFA'ya resmi şikayette bulunmaya hazırlanıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İran Milli Takımı, organizasyon sürecinde karşılaştığı uygulamalar nedeniyle FIFA'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

G Grubu'nda yer alan İran, 21 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ancak İran Futbol Federasyonu, takımın Los Angeles'taki karşılaşma öncesinde şehre yalnızca 24 saat kala giriş yapmasına izin verilmesinin ciddi bir dezavantaj oluşturduğunu savunuyor.

Dünya Kupasında kriz! İran, FIFAya şikayet hazırlığında

RESMİ ŞİKAYETTE BULUNACAKLAR

İran'ın Yeni Zelanda ile oynadığı ve 2-2 sona eren ilk grup maçının ardından yaşananlar da tartışmaları büyüttü. Federasyonun açıklamasına göre, teknik heyetin maçın ertesi günü yenilenme antrenmanı yaptıktan sonra şehirden ayrılma talebi kabul edilmedi. Bunun yerine kafilenin doğrudan kamp merkezi olarak kullandığı Meksika'nın Tijuana kentine dönmesi istendi.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamaların turnuvaya katılan tüm takımlar için eşit şartların sağlanması anlayışıyla bağdaşmadığı belirtildi. Açıklamada, bu durumun hazırlık süreçlerini olumsuz etkilediği vurgulanırken, konunun resmi yollarla FIFA'ya taşınacağı ifade edildi.

Yaşanan gelişmelere rağmen İran Milli Takımı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü ve tüm dikkatini Belçika karşılaşmasına verdiği kaydedildi.

Dünya Kupasında kriz! İran, FIFAya şikayet hazırlığında

"BİZİ NEDEN GERİ GÖNDERDİKLERİNİ BİLMİYORUZ"

Yeni Zelanda maçının ardından konuşan Teknik Direktör Amir Ghalenoei ise yaşananlara tepki göstererek, "Derhal ayrılmamız gerektiğini söylediler. Bu durum bizi gerçekten çok zorluyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bizi neden geri gönderdiklerini bilmiyoruz. Çok tuhaf görünüyor. Sanki planlamamızı bizim yerimize başkaları yapıyor gibi" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam ayrıca, "Takımımız, tüm Dünya Kupası'ndaki en çok baskı gören, en mazlum takımdır" sözleriyle organizasyona yönelik eleştirilerini dile getirdi.

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