2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'de bulunan İspanya Milli Takımı, ilginç bir olayla gündeme geldi. Güvenlik görevlisi tarafından tanınmayan Borja Iglesias, "Milli takım oyuncusuyum" demesine rağmen kapıda bekletildi. Deneyimli oyuncu, yetkilileri telefonla aradıktan sonra kamp alanına girebildi.

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan Borja Iglesias, takımının kamp alanına giriş yapmak isterken; güvenlik görevlisi tarafından durduruldu. Görevlinin, yıldız futbolcuyu tanımaması ve kampa girişini engellemesi dikkat çekti.

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"MİLLİ TAKIM OYUNCUSUYUM"

Ajansspor'da yer ala habere göre; Borja Iglesias, güvenlik görevlisine, "İçeri girmem lazım, milli takım oyuncusuyum" dedi. Ancak görevli, kimlik doğrulaması yapılmadan futbolcunun girişine izin vermedi.

Kısa süreli şaşkınlığın ardından Iglesias, milli takım yetkililerine ulaşmak için telefonuna sarıldı. Takım görevlilerini arayarak durumu anlatan İspanyol futbolcu, daha sonra kamp alanına giriş yaptı.

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SOSYAL MDEYADA GÜNDEM OLDU

Milli takım kampında yaşanan olay kısa sürede futbol gündemine oturdu. Iglesias'ın güvenlik görevlisi tarafından tanınmaması, sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından oldu.

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