İsviçre - Bosna Hersek maçında 5 gol, birer kırmızı ve penaltı
2026 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek, 10 kişi kaldığı maçta İsviçre'ye 4-1 mağlup oldu.
- Müsabaka Los Angeles'daki Sofi Stadyumu'nda oynandı.
- İsviçre'nin gollerini Johan Kula Manzambi (2), Ruben Vargas ve penaltıdan Granit Xhaka kaydetti.
- Bosna Hersek'in tek golü Mahmic'ten geldi.
- Bosna Hersek'te Tarik Muharemovic 80. dakikada kırmızı kart gördü.
- Edin Dzeko 63 dakika sahada kaldı.
- Bu skorla İsviçre grupta puanını 4'e çıkararak lider oldu.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi.
GALİBİYET İKİNCİ YARIDA GELDİ
Los Angeles'daki Sofi Stadyumu'nda oynanan müsabakada İsviçre, Bosna Hersek'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup etti.
Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre'ye galibiyet gollerini 74. dakikada Johan Kula Manzambi, 84. dakikada Ruben Vargas, 90. dakikada Johan Kula Manzambi ve 90+7. dakikada penaltıdan Granit Xhaka kaydetti. Bosna Hersek'in tek golü ise 90+3. dakikada Mahmic'ten geldi.
BOSNA HERSEK 10 KİŞİ BİTİRDİ
Bosna Hersek'te Tarik Muharemovic, 80. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
DZEKO 63 DAKİKA SAHADA KALDI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, 63. dakikada yerini Esmir Bajraktarevic'e bıraktı.
Bu skorla grupta puanını 4'e çıkaran İsviçre liderliğe yükseldi. Bosna Hersek ise 1 puanla üçüncü sırada kaldı.