2026 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da ilk puanlarını aldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Çekya ile Güney Afrika takımları karşı karşıya geldi.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadelede ekipler sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Çekya'nın golünü 6. dakikada Michal Sadilek kaydetti. Güney Afrika ise 83. dakikada Teboho Mokoena'nın penaltı golüyle skoru eşitledi.

Çekya - Güney Afrika

İKİ TAKIM DA SİFTAH YAPTI

Bu skorla birlikte her iki takım da turnuvadaki ilk puanlarını aldı. Çekya, A Grubu'ndaki son maçında Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Güney Kore ile kozlarını paylaşacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası