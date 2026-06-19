Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile Katar arasında oynanan mücadelede talihsiz bir an yaşandı. Katar forması giyen Assim Madibo'nun sert müdahalesi sonrası Kanadalı Ismael Kone'nin ayağı kırıldı.

Dünya Kupası B Grubu’nda Kanada ile Katar, Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kanada 6-0 kazansa da maça yaşanan talihsiz bir an damga vurdu.

Kone sedyeyle ambulansa taşındı

KONE'NİN AYAĞI KIRILDI

Dakikalar 51'i gösterirken Katar forması giyen Assim Madibo'nun sert müdahalesi sonrası 24 yaşındaki Kanadalı orta saha Ismael Kone acı içinde yerde kaldı.

Tribünlerden Kone'ye büyük destek verildi

Pozisyon sonrası ayağa kırılan Kone, büyük bir şok yaşadı. Hakem, VAR müdahalesinin ardından Madibo'ya kırmızı kart gösterdi.

23 numaralı futbolcu Madibo, Kone'nin sakatlığı sonrası büyük üzüntü yaşadı

Pozisyon sonrası iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında da kısa süreli bir gerilim yaşandı. Hakemlerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

KANADA AVANTAJI KAPTI

Öte yandan mücadeleyi farklı kazanan Kanada puanını 4'e yükselterek gruptan çıkma yolunda kritik bir adım atmış oldu. Katar ise 1 puanla sonuncu sırada kaldı. Kanada son maçını İsviçre ile oynayacak. Katar ise Bosna Hersek ile mücadele edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası