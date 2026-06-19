Dünya Kupası’nda büyük şok! Kanadalı yıldızın ayağı kırıldı
Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada ile Katar arasında oynanan mücadelede talihsiz bir an yaşandı. Katar forması giyen Assim Madibo'nun sert müdahalesi sonrası Kanadalı Ismael Kone'nin ayağı kırıldı.
- Katar forması giyen Assim Madibo'nun sert müdahalesi sonrası 24 yaşındaki Kanadalı orta saha Ismael Kone'nin ayağı kırıldı.
- Hakem, VAR müdahalesi sonrası Madibo'ya kırmızı kart gösterdi.
- Pozisyon sonrası iki takım arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı.
- Kanada bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti.
- Katar ise 1 puanla sonuncu sırada kaldı.
Dünya Kupası B Grubu’nda Kanada ile Katar, Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kanada 6-0 kazansa da maça yaşanan talihsiz bir an damga vurdu.
KONE'NİN AYAĞI KIRILDI
Dakikalar 51'i gösterirken Katar forması giyen Assim Madibo'nun sert müdahalesi sonrası 24 yaşındaki Kanadalı orta saha Ismael Kone acı içinde yerde kaldı.
Pozisyon sonrası ayağa kırılan Kone, büyük bir şok yaşadı. Hakem, VAR müdahalesinin ardından Madibo'ya kırmızı kart gösterdi.
Pozisyon sonrası iki takım futbolcuları ve teknik heyetleri arasında da kısa süreli bir gerilim yaşandı. Hakemlerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.
KANADA AVANTAJI KAPTI
Öte yandan mücadeleyi farklı kazanan Kanada puanını 4'e yükselterek gruptan çıkma yolunda kritik bir adım atmış oldu. Katar ise 1 puanla sonuncu sırada kaldı. Kanada son maçını İsviçre ile oynayacak. Katar ise Bosna Hersek ile mücadele edecek.