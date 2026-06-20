Sarı lacivertlilerde Domenico Tedesco'nun ayrılığının ardından Başkan Aziz Yıldırım tarafından göreve getirilen İsmail Kartal, teknik kadrosunu belirledi.

Fenerbahçe'de bir kez daha teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal'ın teknik heyeti belli oldu.

İLK YARDIMCISI KUYT

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Dirk Kuyt, Kartal'ın birinci yardımcısı olacak. Haberde, Kartal'ın teknik ekibinde yer alan isimlerin Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Murat Zeki Göle, Melikşah Sezgin, Hasan Gültekin olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'DE 4. DÖNEMİ

Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu için teknik direktörlüğe getirdiği İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbol takımında dördüncü kez bu görevi üstlenecek.

İsmail Kartal, 2014-2015, 2021-2022 (yarım sezon) ve 2023-2024 sezonlarında da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü yapmıştı.

Uzun yıllar Fenerbahçe formasını giyen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını da üstlenmişti.

Oğuz Çetin - İsmail Kartal

KARTAL'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki üç döneminde tüm kulvarlarda çıktığı 125 resmi maçta 86 galibiyet, 22 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 282 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 121 gol gördü.

Kartal yönetiminde Süper Lig'de 2014-2015 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 25 Ağustos 2014'te oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı ve sezonu tek kupayla tamamladı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın yarım sezon çalıştığı 2021-2022 sezonunu da 2. sırada tamamlarken 99 puan topladığı 2023-2024 sezonunu da Galatasaray'ın 3 puan arkasında 2. basamakta bitirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası