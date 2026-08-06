Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Suudi Arabistan'a gidecek! Selman ve Şerif ile üçlü zirve

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in de zirveye katılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarete ilişkin dün sosyal medya X hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan’a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir" dedi.

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ŞAHBAZ ŞERİF DE KATILACAK

Duran, "Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya gelmeleri öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'a gidecek! Selman ve Şerif ile üçlü zirve

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