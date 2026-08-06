Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, terörsüz Türkiye sürecine yönelik tam kararlılık vurgusu yapılırken, FETÖ tehlikesine de dikkat çekildi. Bildiride, 'terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolu' tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. FETÖ'ye yönelik mücadelenin ise aralıksız süreceğinin altı çizildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.00'de başladı. Toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Kritik zirvenin ardından yayımlanan MGK bildirisinde terörsüz Türkiye süreci ve FETÖ'ye ilişkin kararlar dikkat çekti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE TAM DESTEK

Terörsüz Türkiye yolunda kararlılık vurgusu yapılan açıklamada "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış; ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihî bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLILIK SÜRECEK

Hain FETÖ yapılanmasına karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğinin altı çizilen açıklamada "15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterilen millî direnişin onuncu yıl dönümünde, FETÖ ile mücadelede gelinen son durum değerlendirilmiş; ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesine matuf tedbirlerin hassasiyetle sürdürüleceği kaydedilmiştir" sözleri kullanıldı.

MGK'dan 'terörsüz Türkiye ve FETÖ' vurgusu: Tarihi bir merhale

MGK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

TERÖR TEHDİDİ ELE ALINDI

1PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

NATO ZİRVESİ MASADAYDI

Ülkemizin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nin ittifakın geleceği açısından kritik bir eşik olduğu belirtilmiş; Türkiye’nin geliştirdiği ileri imkân ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşma hususundaki yapıcı tutumu teyit edilmiştir.

MGK'dan 'terörsüz Türkiye ve FETÖ' vurgusu: Tarihi bir merhale

İRAN-ABD SAVAŞI

İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergâhlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edilmiş; tüm taraflara, güç kullanmaktan kaçınma ve kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısında bulunulmuştur.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki stratejik sıkışmanın, Karadeniz ve Hazar Denizi başta olmak üzere mücavir bölgelerin de çatışma sahası hâline getirilmesiyle aşılamayacağı vurgulanmış; savaşan taraflar, bölgede artan gerilimi düşürmeye ve barışın tesisi için somut adımlar atmaya davet edilmiştir.

MGK'dan 'terörsüz Türkiye ve FETÖ' vurgusu: Tarihi bir merhale

SURİYE VE IRAK İLE İLİŞKİLER

Komşularımız Suriye ve Irak ile geliştirilen çok boyutlu iş birliğinin, bölgemizin güvenliği, huzuru ve refahı bakımından büyük önem arz ettiğinin altı çizilmiş; Türkiye’nin, bölgesel dayanışmayı pekiştirmeye yönelik süreçlere azami katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir.

GAZZE VE İSRAİL TEHDİDİ

Gazze Barış Planı çerçevesinde son günlerde kaydedilen ilerlemelere rağmen ateşkes ihlallerine devam eden İsrail Yönetimi’nin, Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünü tırmandırması ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırılarını sürdürmesi karşısında, uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştır.

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