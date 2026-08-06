Kuzey Kore'den yeni füze hamlesi! Güney Kore ve Japonya alarma geçti

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatı öncesinde Doğu Denizi yönüne balistik füze olduğu değerlendirilen bir cisim fırlattı. Fırlatma sonrası Güney Kore ve Japonya alarma geçerken, Seul yönetimi olayı "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore, Japon Denizi olarak da bilinen Doğu Denizi yönüne balistik füze olduğu değerlendirilen bir cisim fırlattı. Fırlatma, bölgede güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirirken, Güney Kore ve Japonya'da peş peşe açıklamalar geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), fırlatmayı tespit ettiklerini duyurdu ancak füzenin menzili ve teknik özelliklerine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Japonya Savunma Bakanlığı ise Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmış göründüğünü açıkladı. Yapılan ilk değerlendirmelerde füzenin Japonya toprakları veya çevresinde herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi.

GÜNEY KORE: BM KARARLARININ İHLALİ

Seul yönetimi, Pyongyang'ın gerçekleştirdiği füze denemesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak değerlendirerek "provokasyon" şeklinde nitelendirdi ve denemelerin derhal durdurulmasını istedi.

Fırlatmanın ardından Güney Kore Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Ofisi acil toplantı düzenledi. Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinin katıldığı toplantıda güvenlik güçlerine yüksek alarm seviyesinin korunması ve ülke güvenliğine olası etkilerin değerlendirilmesi talimatı verildi.

JAPONYA'DA ACİL TALİMAT

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de yetkililere olayla ilgili tüm bilgilerin toplanması, hava ve deniz trafiğinin güvenliğinin kontrol edilmesi ve olası gelişmelere karşı hazırlıklı olunması yönünde talimat verdi.

Kuzey Kore'nin son füze fırlatışı, Güney Kore ile ABD'nin bu ay gerçekleştirmesi planlanan Ulchi Freedom Shield ortak askeri tatbikatı öncesinde yaşandı. Pyongyang yönetimi en son 25 Haziran'da taktik balistik füze ve yeni çok namlulu roketatar sistemlerinin test atışlarını gerçekleştirmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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