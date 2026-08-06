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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 burs ve kredi başvuru tarihi gündemde

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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 burs ve kredi başvuru tarihi gündemde
Fotoğraf Başlığı KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

Üniversite tercih sürecinin başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilecek KYK bursu ve öğrenim kredisi başvurularına odaklandı. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıfta eğitimini sürdürenler, başvuru takviminin açıklanmasını bekliyor. "KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?", "KYK bursu kimler alabilir?" ve "2026-2027 KYK burs ücreti ne kadar?" soruları ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

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2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına ilişkin resmi takvim gündemde. Milyonlarca üniversite öğrencisi ve öğrenci adayları ''KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?'' sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 burs ve kredi başvuru tarihi gündemde
Başlık ResmiKYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 burs ve kredi başvuru tarihi gündemde

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 dönemi için henüz resmi başvuru takvimi açıklanmadı.

Geçen eğitim yılında başvurular 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle bu yıl da başvuru sürecinin ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

Başvurular başladığında adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Resmi tarih, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı duyuruyla kesinleşecek.

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 burs ve kredi başvuru tarihi gündemde
Başlık ResmiKYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 burs ve kredi başvuru tarihi gündemde

KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2025-2026 eğitim öğretim yılında lisans ve ön lisans öğrencilerine verilen KYK bursu ve öğrenim kredisi aylık 4 bin TL olarak uygulanıyor. Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni tutarlara göre yüksek lisans öğrencileri aylık 8 bin TL, doktora öğrencileri ise aylık 12 bin TL destek alıyor.

Mevcut burs ve kredi tutarlarının 2027 yılı Ocak ayında yeniden artırılması beklenirken, yeni miktarlar hükümet tarafından yapılacak açıklamanın ardından netleşecek.

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 burs ve kredi başvuru tarihi gündemde
Başlık ResmiKYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 burs ve kredi başvuru tarihi gündemde

KYK KREDİ GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

KYK kredi geri ödeme süreci, öğrencinin normal öğrenim süresini tamamlamasının veya herhangi bir nedenle okuldan ilişiğinin kesilmesinin ardından 2 yıl sonra başlıyor.

Borçlar, öğrencinin kredi aldığı süre kadar aylık taksitler halinde tahsil ediliyor. Öğrenciler borç bilgilerini ve ödeme planlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 burs ve kredi başvuru tarihi gündemde
Başlık ResmiKYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 burs ve kredi başvuru tarihi gündemde

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

KYK burs ve öğrenim kredisine ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ile yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları başvurabiliyor.

Başvurular değerlendirilirken öğrencilerin ekonomik durumu, sosyal koşulları ve eğitim bilgileri dikkate alınıyor. Başvuru sırasında verilen bilgiler ilgili kamu kurumlarının kayıtları üzerinden doğrulanıyor ve şartları taşıyan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi veriliyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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