İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Türkiye'ye iade edildiler

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ve ulusal seviyede aranan 47 suçlu olmak üzere toplam 76 firari suçlu, Türkiye'ye iade edildi. En çok iade 61 suçlu iade ile Gürcistan'dan gerçekleşti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek." ifadelerine yer verildi.

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İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan suçlulara yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı iade operasyonlarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, haklarında yakalama kararı bulunan toplam 76 firari suçlu Türkiye'ye getirildi. Bu şahısların 29'unun kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 47'sinin ise ulusal seviyede aranan kişiler olduğu bildirildi.

8 FARKLI ÜLKEDEN İADE EDİLDİLER

Gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonlar neticesinde, aranan şahısların 8 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesi sağlandı. Bakanlık verilerine göre en çok iade Gürcistan'dan (61 kişi) gerçekleşirken, Yunanistan'dan 4, Almanya'dan 4, Fransa'dan 2, ABD'den 2, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan ise ülkeye geri getirilen şahıslar olduğu açıklandı.

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KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 29 KİŞİ TÜRKİYE'DE

Bakanlığın açıklamasında, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve iadesi sağlanan 29 şahsın isimlerinin baş harfleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Bu listede yer alan isimler; H.Ö., M.Ü., M.A.Ç., U.A., V.H., Y.B. D.T., A.K., M.E.D., E.K., H.S., B.Ö., H.Ö., Ö.Ö., M.C., D.T., S.H., E.S.I., F.Ş.Ç., D.A.Ş., F.D., A.Y.Ö., A.D., B.A., E.A., B.S., A.P., S.E. ve B.E. olarak sıralandı.

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ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 47 ŞAHIS YAKALANDI

Aynı operasyonlar kapsamında, ulusal seviyede aranan 47 suçlunun da yakalanarak ülkemize getirildiği duyuruldu. İadeleri sağlanan bu şahısların kimlik bilgileri ise şu şekilde belirtildi: R.İ., R.Ö., U.T., M.R., G.K., Y.D., A.M., M.T., E.K., C.T., M.K., M.Ş., S.K., M.G., K.A., E.K., M.Ü., M.K., F.E.A., F.U., M.C.A., S.Y., S.Ö., M.Ö., F.C.B., H.D., M.E., K.A.İ., H.Y., D.Z., M.D.Ş., U.S.Ç. Ü.A., A.C., M.O.Ö., M.B., G.S., E.A., U.K., M.Y., C.Ö., A.D., G.K., E.İ., E.İ., M.Ö. ve M.U.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Türkiyeye iade edildiler

KURUMLAR ARASI ORTAK İŞ BİRLİĞİ VE TİTİZ TAKİP

Başarıyla sonuçlanan bu büyük operasyonun arkasında geniş çaplı bir kurumlar arası koordinasyon yer aldı. Bakanlık açıklamasında operasyonun, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yürütüldüğü vurgulandı.

Süreçle ilgili olarak, "Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı." ifadelerine yer verildi.

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"HİÇBİR SUÇLU İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"

Açıklamada, suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığın altı çizilerek suç örgütlerine oldukça net bir mesaj da iletildi. "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek." diyen Bakanlık, operasyonların hız kesmeden süreceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz."

Bakanlık açıklamasında teşekkür mesajı da paylaşılarak, "Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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