15 yıl hapis cezası olan firari şahıs bazanın altında saklanırken yakalandı
Edirne'de hakkında "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, evine düzenlenen operasyonda bazanın altında saklanırken yakalandı.
Edirne'de hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası olan cezaevi firarisinin gizlendiği evde bazanın içinde yakalanma anı kameralar tarafından kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şehirde "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay hapis cezası olan cezaevi firarisi U.Ö.'yü yakalamak amacıyla operasyon yaptı. Adresine yapılan operasyonda firari hükümlünün yatak bazasının içerisine saklanmış olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.