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Spor

Erling Haaland'ın dinlediği Türkçe şarkı: O anları paylaştı, beğeni yağdı

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Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Erling Haaland, yolculuk sırasında Lvbel C5'in "TAK TAK TAK" şarkısını dinledi. Norveçli yıldızın paylaşımı Türk takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

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Manchester City'nin dünyaca ünlü golcüsü Erling Haaland, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türk takipçilerini heyecanlandırdı.

Erling Haaland
Başlık ResmiErling Haaland

LVBEL C5 DİNLEDİ

26 yaşındaki yıldızı oyuncunun, yaptığı yolculuk sırasında şoförün açtığı Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Lvbel C5'in "TAK TAK TAK" adlı şarkısını dinlediği anları paylaşması kısa sürede büyük ilgi gördü.

Lvbel C5
Başlık ResmiLvbel C5

"TÜRKÇE ŞARKIYLA COŞUYOR"

Haaland, "Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkıyla coşuyor" notuyla dikkat çekti. Türk futbolseverler ve müzik tutkunları, Norveçli golcünün hikayesine binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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