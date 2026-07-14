2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finalde İngiltere’ye elenen Norveç Milli Takımı, ülkeye dönüşte de gündem oldu. Yıldız futbolcu Erling Haaland, Oslo Havalimanı’nda elinde taşıdığı ilginç eşyayla dikkatleri üzerine çekerken, daha sonra yaptığı paylaşımda bu hatıraya gönderme yaparak, “Beni eve kadar takip etti” ifadelerini kullandı.

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere’ye 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Norveç, sahadaki mücadelesiyle futbolseverlerin beğenisini kazandı. Turnuva boyunca takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Erling Haaland ise bu kez performansıyla değil, ülkesine dönüşte taşıdığı ilginç eşyayla gündeme geldi.

ELİNDEKİ ‘HATIRA’ GÜNDEM OLDU

Norveç kafilesinin Oslo Havalimanı’na dönüşünde görüntülenen Haaland’ın elinde taşıdığı bir eşya merak uyandırdı. 25 yaşındaki golcünün daha sonra ortaya çıkan görüntülerinde, bu eşyanın cam bir şişe tutan doldurulmuş bir rakun olduğu görüldü.

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“EVE KADAR TAKİP ETTİ”

Haaland, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu rakuna esprili bir gönderme yaparak, “Beni eve kadar takip etti” ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun rakunu ABD’nin Dallas kentindeki bir kovboy mağazasından aldığı ve yaklaşık 750 dolar ödediği iddia edildi.

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NORVEÇ MİLLİ TAKIMI 90 BİN TARAFTARLA KARŞILANDI

Norveç’in Dünya Kupası macerası sona erse de ülkedeki futbol heyecanı devam etti. Milli takım, Oslo’da binlerce taraftarın katıldığı büyük bir karşılama töreniyle karşılandı. Kraliyet Sarayı ile Üniversite Meydanı arasındaki yaklaşık 450 metrelik bölgede toplanan yaklaşık 90 bin taraftar, futbolculara destek verdi.

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NORVEÇ KRALI DA TEBRİK ETTİ

Takım daha sonra Oslo Sarayı’nda Norveç Kralı Harald V, Veliaht Prens Haakon ve kraliyet ailesi üyeleriyle bir araya geldi. Kral Harald, oyuncuları turnuvadaki performansları nedeniyle tebrik etti. Kaptan Martin Ödegaard da ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kralın kendilerini ağırladığını ve başarılarından dolayı kutladığını söyledi.

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