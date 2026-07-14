İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sumud Filosu davasında baş sanıklardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

Türkiye'de yargı gündeminin ilk sırasına yerleşen Sumud Filosu davasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılama sürecinde, davanın en kilit sanıklarından biri olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Mahkeme heyeti, duruşmada aldığı son ara kararla birlikte Netanyahu hakkında kırmızı bülten düzenlenmesine oy birliğiyle karar verdi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sumud Filosu davasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verirken, dosyada çok sayıda suçlamaya yer verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Uluslararası hukuku, deniz seyrüsefer serbestisini ve en temel insan haklarını doğrudan ilgilendiren bu tarihi dava dosyasında, Netanyahu ve beraberindeki diğer sanıklar oldukça ağır ve ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında açılan kamu davasında sanıkların, başta insanlığa karşı suç işlemek ve soykırım yapmak olmak üzere çok sayıda eylemden sorumlu tutulduğu açıklandı.

Yöneltilen uzun suçlamalar listesinde sadece insanlık suçları yer almıyor. Sanıklar hakkında aynı zamanda mala kasten zarar verme, nitelikli yağmacılık yapma, insanları kasıtlı olarak yaralama ve eziyet çektirme gibi ağır ceza gerektiren maddeler de yer alıyor. Bunun yanı sıra, ulaşım araçlarının hareketini engellemek, bu deniz araçlarını zorla kaçırmak veya alıkoymak ile kişileri hürriyetinden yoksun bırakmak gibi doğrudan bireysel özgürlükleri hedef alan suçlar da davanın temel dayanaklarını oluşturuyor.

Daha önce de Netanyahu ve diğer sanıklar hakkında, "insanlığa karşı suç", "soykırım suçu", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "eziyet etme", "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi", "kaçırılması veya alıkonulması" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kamu davası açılmıştı.

İddianamede, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra binlerce yıla varan hapis cezaları talep ediliyor.

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