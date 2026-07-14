Eski eşi Angelina Jolie ile 10 yıldır süren velayet davası nedeniyle çocuklarından uzak kalan ünlü aktör Brad Pitt, yakın çevresi aracılığıyla görüşmelerinin engellendiğini savunurken, en büyük çocukları Zahara ve Maddox'un "Pitt" soyadından tamamen vazgeçmek için mahkeme öncesi gazeteye resmi ilan verdiği ortaya çıktı.

Hollywood'un en olaylı boşanma davalarından birine imza atan Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde sular durulmuyor. Eski çiftin çocuklarının babalarından uzaklaşma ve bağlarını koparma çabalarına yeni halkalar eklendi.

Daha önce kızları Shiloh ve Vivienne'in "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmasının ardından, şimdi de çiftin en büyük çocukları Zahara (21) ve Maddox (24) resmi olarak sadece "Jolie" soyadını taşımak için son adımlarını attı. İki kardeşin, yasal sürecin bir parçası olarak gazetelere isim değişikliği ilanı verdiği ortaya çıktı.

Brad Pitt'e çocuklarından bir darbe daha!

MAHKEME ÖNCESİ GAZETEYE İLAN VERDİLER

Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne yapılan resmi başvuruların ardından gözler eyalet yasalarına çevrildi. Kaliforniya kanunlarına göre adını değiştirmek isteyen kişilerin, mahkeme tarihinden önce dört hafta boyunca yerel bir gazetede bu taleplerini ilan etmesi gerekiyor

Zahara ve Maddox da haziran ve temmuz ayları boyunca Los Angeles Daily Journal gazetesine ilan vererek "Pitt" soyadından resmi olarak vazgeçtiklerini duyurdu. Gazetede yer alan ilanlarda şu ifadeler yer aldı:

"Dilekçe sahibi Zahara Marley Jolie-Pitt ve Maddox Chivan Jolie-Pitt, bu mahkemeye adının Zahara Marley Jolie olarak değiştirilmesine ilişkin başvuruda bulunmuştur."

İsim değişikliğine yönelik resmi itirazların dinleneceği duruşmaların tarihleri de netleşti. Maddox'un duruşması 14 Eylül'de, Zahara'nınki ise 28 Eylül'de görülecek.

ÇOCUKLAR "PİTT" İSMİNİ HAYATLARINDAN TEKER TEKER SİLİYOR

Zahara ve Maddox’un bu hamlesi aslında ilk değil. Zahara, üç yıl önce Spelman Koleji'ndeki kız birliğine katılırken kendini "Zahara Marley Jolie" olarak tanıtmış, mezuniyet töreninde de babasının soyadını kullanmamıştı. Maddox ise annesinin başrolünde yer aldığı Maria filminin yapım asistanlığı kadrosunda adını doğrudan "Maddox Jolie" olarak yazdırmıştı.

Geçtiğimiz aylarda çiftin biyolojik çocuklarından Shiloh da 18 yaşına girer girmez yasal yollara başvurarak adını "Shiloh Jolie" yapmış, avukatı bu kararın "yaşanan acı olayların ardından verilmiş bağımsız ve önemli bir karar" olduğunu belirtmişti. Müzikal projelerinde "Vivienne Jolie" ismini tercih eden küçük kızları Vivienne ile birlikte, altı çocuktan dördü ünlü aktörün soyadını hayatından tamamen çıkarmış oldu.

JOLİE ENGELLİYOR

Brad Pitt yakınları, Pitt’in çocuklarıyla iletişim kurmak için her yolu denediğini ancak çekim yoğunluğu ve eski eşinin engellemeleri nedeniyle çocuklardan uzak kaldığını savunuyor. Kaynaklar, "Brad diğer çocuklarının bir gün fikirlerini değiştireceğini umuyor, zaman yaraları iyileştirir" değerlendirmesinde bulunuyor.

ANGELİNA JOLİE CEPHESİ

Jolie’ye yakın kaynaklar ise suçu tamamen aktöre atarak, "Brad hala mağdur rolünü oynamaya devam ediyor. Çocuklarıyla bozulan ilişkisi, onlara geçmişte nasıl davrandığının doğrudan bir sonucudur. Kendi davranışlarının sorumluluğunu almalı" ifadelerini kullanıyor.

2016 yılında özel bir uçak seyahati sırasında Brad Pitt’in eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla başlayan boşanma ve velayet savaşı, aradan geçen 10 yıla rağmen Hollywood tarihinin en derin aile krizlerinden biri olarak kalmaya devam ediyor.

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