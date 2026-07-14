15 Temmuz gecesine dair konuşan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, o gün uçaktaki 2 pilottan birinin FETÖ'cü olduğunu öğrendiklerini açıkladı. Albayrak, pilotun “Pist karanlık, piste kamyon çekmiş olabilirler" bahanesiyle Sabiha Gökçen Havaalanı'na inmeyi önerdiğini söyledi. Albayrak, “Milyonlarca insan çıplak elleriyle sahaya indi. Hepimiz evlatlarımızla imtihan olduk” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılında düzenlenen 10. Yılında 15 Temmuz'u Hatırlamak" başlıklı forumda söz alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, o geceyi anlattı.

Hain geceye ait kendileriyle mezara gidecek çok şeyin olduğunun altını çizen Albayrak, günü geldiğinde aşikar bir şekilde ortaya çıkacak olan şeylerin bulunduğunu söyledi.

2 pilottan biri FETÖ'cüymüş! Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı

“MİLYONLARCA İNSAN SAHAYA İNDİ”

Albayrak, "Ben herkese, arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Diyorum ki, 'Bakın arkadaşlar, bu gece dokuzda köprüde buluşuyoruz. Darbe varmış. Anlaştık mı? Burada ama tanklar var, çıplak ellerimizle çıkacağız.' desem kaç kişi gelir bilmiyorum. Ama o gece gökten inen bir sekineyle ve duyguyla milyonlarca insan çıplak elleriyle sahaya indiler” dedi.

2 PİLOTTAN BİRİ FETÖ'CÜYMÜŞ

Albayrak, o gece sonradan öğrendiklerine göre uçaktaki 2 pilottan birinin FETÖ'cü olduğunu, aldıkları bilgilere göre Sabiha Gökçen Havaalanı'nın iniş için sıkıntılı olduğundan Atatürk Havalimanı'na inmeye karar verdiklerini de açıkladı.

Albayrak pilotlardan birinin Atatürk Havalimanı'na inmemek için "Pist karanlık, piste kamyon çekmiş olabilirler" gibi nedenler öne sürerek Sabiha Gökçen Havaalanı'na inmeyi önerdiğini anlattı.

2 pilottan biri FETÖ'cüymüş! Berat Albayrak 15 Temmuz gecesini anlattı

“BEN YİNE CELALLENDİM”

Albayrak, "Ama uçak kalkmadan Sabiha'da sıkıntı olduğunu bildiğimiz için ben tabii yine celallendim. Hemen telefonla, müdürümüz bu konuşmayı unutmuş olabilir, tekrar aradım. Allah razı olsun, 'Hiç merak etmeyin. İşlem tamamdır.' dedi. Tekrar Cumhurbaşkanımızla konuştum öyle indik” diye konuştu.

“EVLATLARIMIZLA İMTİHAN OLDUK”

O gecenin çok anısı olduğunu dile getiren Albayrak, şunları söyledi:

Biz o gece şehadeti tadan ve gazi olan vatandaşlarımızın yanında, ben şahsım adına konuşuyorum, çok daha azıyla imtihan olduk. Hepimiz evlatlarımızla imtihan olduk. Kendileri evlatlarıyla vedalaşamadı. Bizim evlatlarımız belki kucağımızdaydı. Bunun bizim üzerimizde vebali var. Sizlerin konuşması, anlatması ve şehitlerimiz, gazilerimiz üzerinde bu sürecin yaşatılması çok kıymetli.

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