Türkiye’nin yüreğini yakan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, perde arkasını anlatan kronoloji ilk kez paylaşıldı. Buna göre FETÖ darbe kararının 1 Kasım 2015 genel seçimlerinin ardından aldı. Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner'den oluşan cunta heyeti kuruldu. İlk toplantı 14-15 Kasım 2015'te yapılırken Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi. İşte 15 Temmuz’a giden hain planın kronolojisi…

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 yılında yaptığı hain darbe planının kronolojisi ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından ilk kez paylaşılan darbecilerin toplantı trafiğinde dikkat çeken detaylar yer aldı.

DARBEYE 1 KASIM’DA KARAR VERDİLER

Kronolojide, FETÖ tarafından darbe kararının 1 Kasım 2015 genel seçimlerinin ardından alındığı görüldü.

15 Temmuz’un perde arkası! Hain kronoloji ilk kez paylaşıldı! B planı, 23 toplantı, talimatlar… Darbe kararı ne zaman alındı?

B PLANI DEVREYE GİRDİ

Güvenlik kaynakları tarafından paylaşılan bilgilere göre FETÖ, bürokrasideki varlığına güvenerek siyasete girip ülke yönetiminde kalıcı olmayı hedefledi. Siyasete nüfuz etme çalışmaları başarısız olan örgüt, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde bir sonraki planını devreye soktu. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen darbe kararını aldı.

15 Temmuz’un perde arkası! Hain kronoloji ilk kez paylaşıldı! B planı, 23 toplantı, talimatlar… Darbe kararı ne zaman alındı?

23 TOPLANTI

B planını devreye sokan FETÖ, örgüt elebaşının talimatı ile darbe hazırlıklarına başladı. Adil Öksüz, Kemal Batmaz'ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler defalarca Pensilvanya'daki çiftliğe giderek, darbe toplantılarına katıldı. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya'da tespit edilebilen üst düzeyde 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi.

CUNTA HEYETİ KURULDU

Adil Öksüz'ün ABD ziyareti sonrası, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner'den oluşan cunta heyeti kurularak, ilk toplantı 14-15 Kasım 2015'te Pensilvanya'da yapıldı. 27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. Hemen akabinde Adil Öksüz ve Kemal Batmaz toplantı raporunu aktarmak için Pensilvanya'ya gitti. 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde Ankara'da rütbeli askerlerle seri toplantılar gerçekleştirildi. FETÖ üyesi askerlerle gerçekleştirilen darbe planlaması için yapılan toplantılar 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran'da Ankara'da devam etti.

Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç 20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında Pensilvanya'ya uçtu, talimatları alarak Türkiye'ye döndü.

15 Temmuz’un perde arkası! Hain kronoloji ilk kez paylaşıldı! B planı, 23 toplantı, talimatlar… Darbe kararı ne zaman alındı?

ANKARA’DA PEŞ PEŞE 4 TOPLANTI

Ankara'da Adil Öksüz'ün başkanlığında dört gün üst üste rütbeli askerlerle toplantılar yapıldı. 6-7-8-9 Temmuz 2016 da gerçekleştirilen dört günlük toplantıda 15 Temmuz'da atılacak her adım belirlendi.

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz'da örgüt elebaşı Gülen'i son kez görmek için Pensilvanya'ya gitti. Örgütün karargahı olan çiftlikte darbe hazırlıkları için son değerlendirme toplantısı yapıldı. Ankara ve İstanbul'da FETÖ içindeki eş zamanlı hareketlilik 12-15 Temmuz 2016'da da devam etti.

SUBAYLARLA SON KOORDİNASYON

İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi'nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu'ndaydı. 14 Temmuz'da darbenin kilit sivil isimleri Ankara'ya geçti ve 15 Temmuz için tüm hazırlıklar tamamlandı.

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