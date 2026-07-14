Petrol ve döviz kurlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekiyor. ABD-İran geriliminin etkisiyle benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam gelmesi bekleniyor.

Yaşanan jeopolitik gelişmeler benzini etkilemeye devam ediyor. Petrol ve dolardaki yükseliş nedeniyle benzine zam bekleniyor.

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ABD ile İran arasında yaşanan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Petrole paralel olarak dolar da yükselişini sürdürüyor. Savaş kaynaklı bu artışların ne kadar süreceği ise merak konusu.

İŞTE BENZİNE BEKLENEN ZAM

Bu gelişmeler doğrultusunda benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam gelmesi bekleniyor.

Benzine zam geliyor! İşte uygulanacak zam

Zam sonrası benzinin litre fiyatının İstanbul'da 64,53 lira, Ankara'da 65,48 lira, İzmir'de ise 65,77 lira olması öngörülüyor. Doğu illerinde ise benzinin litresinin 67,12 liradan satılması bekleniyor.

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