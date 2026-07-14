Türkiye Gazetesi
Benzine zam geliyor! İşte uygulanacak yeni ücret
Petrol ve döviz kurlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekiyor. ABD-İran geriliminin etkisiyle benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam gelmesi bekleniyor.
Özetle DinleBenzine zam geliyor! İşte uygulanacak yeni ücret
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Ekonomi az önce
ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilim ve petrol ile dolardaki artış nedeniyle benzine zam bekleniyor.
- ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.
- Petrole paralel olarak dolar da yükselişini sürdürüyor.
- Bu gelişmeler doğrultusunda benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam gelmesi bekleniyor.
- Zam sonrası benzinin litre fiyatının İstanbul'da 64,53 lira, Ankara'da 65,48 lira, İzmir'de ise 65,77 lira olması öngörülüyor.
- Doğu illerinde ise benzinin litresinin 67,12 liradan satılması bekleniyor.
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Yaşanan jeopolitik gelişmeler benzini etkilemeye devam ediyor. Petrol ve dolardaki yükseliş nedeniyle benzine zam bekleniyor.
ABD ile İran arasında yaşanan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Petrole paralel olarak dolar da yükselişini sürdürüyor. Savaş kaynaklı bu artışların ne kadar süreceği ise merak konusu.
İŞTE BENZİNE BEKLENEN ZAM
Bu gelişmeler doğrultusunda benzinin litre fiyatına 1,55 lira zam gelmesi bekleniyor.
Zam sonrası benzinin litre fiyatının İstanbul'da 64,53 lira, Ankara'da 65,48 lira, İzmir'de ise 65,77 lira olması öngörülüyor. Doğu illerinde ise benzinin litresinin 67,12 liradan satılması bekleniyor.
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