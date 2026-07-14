Artan bellek çipi maliyetleri ve zayıflayan tüketici talebi, küresel akıllı telefon pazarını sarsıyor. Analistler, maliyet baskısının önümüzdeki dönemde telefon fiyatlarına zam olarak yansıyabileceğini belirtirken, ikinci çeyrekte sevkiyatlar son 13 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Küresel telefon şirketleri, artan maliyet baskıları ve bellek çiplerindeki tedarik sıkıntıları nedeniyle fiyat artışına yönelik adımlar atıyor. Artan maliyetlerle birlikte zayıflayan tüketici talebi ise pazardaki şirketlerin durumunu zorlaştırmaya devam ediyor.

Zayıflayan talebin ardından ikinci çeyrekte yaşanan sert daralma, son 13 yılın en sert ikinci çeyrek düşüşünü beraberinde getirdi. Counterpoint Research'ün öncü tahminlerine göre sevkiyatlar yıllık bazda yüzde 11 gerileyerek, ikinci çeyrekler bazında 2013'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

APPLE SEVKİYATLARINI YÜZDE 3 ARTTIRDI

Dünyanın önde gelen telefon markalarından Apple ise maliyet baskılarına rağmen sevkiyatlarını yüzde 3 artırmayı başardı. Şirketin kurumsal gücü, sadık müşteri kitlesi ve premium iPhone modellerine yönelik talebin güçlü kalması gibi faktörler, Apple'ın küresel pazar payını yüzde 20 ile rekor seviyeye taşıdı. Buna karşılık analistler, artan maliyetler nedeniyle şirketin önümüzdeki aylarda fiyat artışına gidebileceğini öngörüyor.

Telefonlara zam yolda! Artan maliyet baskıları markaları zorlaştırıyor

Bellek fiyatlarındaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri yapay zeka oldu. Değişen dünya teknolojileriyle birlikte bellek şirketleri yapay zeka yatırımlarını artırırken, üreticiler tüketici elektroniği yerine yapay zeka veri merkezlerinden gelen talebe öncelik vererek fiyatlarını yükseltme yoluna gitti.

Artan maliyetler ise en çok giriş ve orta segment telefonları vurdu. Bu durum, daha uygun fiyatlı cihazlara yönelik talebi sınırladı.

EN BÜYÜK ÜRETİCİ YİNE SAMSUNG

Yüzde 24'lük pazar payıyla sektörün yeniden en büyük üreticisi olan Samsung, Galaxy S26 serisindeki güçlü satışlar, ürün bulunabilirliğinin artması ve Hindistan ile Orta Doğu gibi pazarlarda fiyat artışlarının daha sınırlı tutulması sayesinde performansını güçlendirdi. Bu gelişmeler şirketi yeniden zirveye taşıdı.

Telefonlara zam yolda! Artan maliyet baskıları markaları zorlaştırıyor

Fakat her şirket Samsung ve Apple kadar başarılı olamadı. Xiaomi, Oppo ve Vivo, dünyanın en büyük beş akıllı telefon üreticisi arasında sevkiyatları en sert düşen markalar oldu. Söz konusu üç marka, giriş ve orta segment modellere daha fazla ağırlık verdiği için bellek maliyetlerindeki yükselişten daha fazla etkilendi ve artan maliyet baskısına karşı daha fazla zorlandı.

Daralmanın yıl boyunca sürmesini bekleyen Counterpoint Research, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının yıl genelinde yaklaşık yüzde 14 azalacağı yönündeki tahminini korudu. Araştırma şirketi ayrıca bellek çipi kıtlığının 2027 yılına kadar devam edebileceğini bildirdi.

Telefonlara zam yolda! Artan maliyet baskıları markaları zorlaştırıyor

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